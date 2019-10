Italian Cheese Awards 2019: i migliori formaggi d'Italia

A Verona, durante l’evento Italian Cheese Awards 2019, sono stati scelti i migliori formaggi italiani.

La premiazione è avvenuta domenica 27 ottobre quando la giuria, dopo una serie di degustazioni e valutazioni, è arrivata a individuare i migliori formaggi di ogni categoria. A questi premi si sono aggiunti poi altri importanti riconoscimenti, volti a premiare progetti ambiziosi e l’impegno di imprenditori e imprenditrici impegnati in questo settore.

Tornando però ai formaggi migliori d’Italia, all’Italian Cheese Awards 2019 sono stati premiati il Crema di Rugiada del Caseificio Artigiana prodotto in Puglia nella categoria “Freschissimo“, l’Asiago fresco DOP prodotto dal caseificio San Rocco di Tezze sul Brenta, in Veneto (categoria “Fresco“), lo Steiner di Eggemoa, in Alto Adige (categoria “formaggi a pasta molle“), la Burrata del Caseificio Artigiana (“formaggi a pasta filata“), il Caciocavallo di Agnone stagionato del caseificio Di Nucci, prodotto in Molise (“pasta filata stagionata“).

E poi: il Don Carlo prodotto dal caseificio inMasseria in Puglia (“formaggi semistagionati“), il Pecorino Gran Riserva del caseificio toscano Cugusi (“formaggi stagionati 24 mesi“), il Parmigiano Reggiano del caseificio Gennari in Emilia Romagna (“formaggi stagionati 48 mesi“), l’Anniversary Bianco prodotto dalla Latteria Perenzin in Veneto (“formaggi aromatizzati“), il Berghem Blu del caseificio lombardo Arrigoni Battista (“formaggi erborinati“), il San Martin del piemontese Caseificio San Lorenzo, in Piemonte (“formaggi di montagna“).

Il premio per il “miglior derivato del latte” è andato poi al caseificio Il Casolare di Alvingano, in Campania, per la sua Ricotta di Bufala Campana DOP. Durante la giornata è stato conferito anche il “Premio Donne del latte” a Linda Del Ben della Latteria di Aviano e il titolo di “Cheese Bar dell’anno” a Sogni di Latte, locale di Napoli. Pira Carmelo, della Fattoria Radichino in Lazio, ha invece ritirato il premio alla carriera, conferitogli sempre durante lo svolgimento dell’evento.

Il premio “Caseificio dell’anno” è andato al Caseificio Valsamoggia in Emilia Romagna e il premio “formaggio dell’anno” è andato a Salvatore Bussu Debbene per il suo Fiore Sardo DOP, prodotto in Sardegna.

I premi Italian Cheese Awards 2019: