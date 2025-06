La nuova classifica delle città meno care in Italia

Quali sono le città meno care d’Italia? Lo rivela la classifica stilata da parte dell’Unione Nazionale Consumatori che ha preso come riferimento i dati dell’inflazione relativi al mese di maggio del 2025 forniti dall’Istat. In generale la regione più “risparmiosa” del nostro Paese è la Valle d’Aosta, dove l’inflazione tendenziale ha toccato quota +0,9% traducendosi in una spesa aggiuntiva di 249 euro all’anno per una famiglia tipo. Secondo posto per la Sardegna, seguita dal Molise. Al primo posto tra le regioni più “costose”, invece, troviamo il Trentino Alto Adige con un’inflazione annua a +1,9% e un aggravio medio pari a 587 euro su base annua.