Nel centro di Gallipoli entrano in vigore le regole sul decoro urbano da adottare in estate con misure che riguardano l’abbigliamento dei turisti

Passeggiare in centro storico a Gallipoli con il costume da bagno addosso non sarà più tollerato: con l’arrivo dell’estate e l’incremento del flusso turistico, il Comune ha introdotto una misura volta a regolamentare il comportamento dei viaggiatori in alcune aree urbane particolarmente frequentate.

Perché a Gallipoli non si può più camminare in costume nel centro città

L’ordinanza comunale vieta la circolazione in costume da bagno o a torso nudo nel centro storico di Gallipoli, su corso Roma e presso gli uffici comunali; è fatto inoltre divieto di accedere agli spazi pubblici istituzionali indossando pantaloncini e canotta. Sono escluse dal provvedimento solo le aree balneabili.

Il provvedimento è stato firmato dal sindaco Stefano Minerva, che ha motivato la decisione con il crescente numero di segnalazioni giunte agli uffici comunali. A destare attenzione sono stati in particolare video e fotografie che mostravano turisti in bikini o a torso nudo passeggiare tra le vie del centro, comportamenti giudicati non compatibili con le regole minime di educazione e rispetto degli spazi pubblici.

La misura non è inedita: già in passato l’amministrazione aveva introdotto limitazioni analoghe nel periodo estivo. Quest’anno però l’entrata in vigore è stata anticipata proprio a causa delle numerose segnalazioni e richieste d’intervento arrivate da parte dei residenti.

Le sanzioni sono rese possibili dal quadro normativo che autorizza i Comuni a emanare ordinanze per la tutela del decoro urbano. In assenza di provvedimenti specifici, indossare un costume da bagno in città non costituisce reato. Anche in altre città costiere italiane sono stati introdotti divieti analoghi, che pur non rientrando nel codice penale, possono prevedere sanzioni amministrative.

Il tema dell’abbigliamento estivo non riguarda soltanto il decoro cittadino: anche il Codice della Strada, in particolare l’articolo 141, impone che il conducente sia sempre in grado di mantenere il pieno controllo del veicolo. In base a questa norma, guidare con infradito, ciabatte da mare o scalzi può comportare un’infrazione se ritenuto elemento di pericolo.

Secondo quanto indicato nel Codice della Strada, infatti, se le scarpe o l’abbigliamento da mare limitano i movimenti del conducente, le forze dell’ordine possono sanzionare il comportamento. In alcuni casi, anche le compagnie assicurative potrebbero rivalersi sull’automobilista, se dimostrato che un eventuale incidente è stato causato da calzature inadeguate.

Qual è l’importo della multa per chi passeggia in costume a Gallipoli

La stagione estiva richiama ogni anno a Gallipoli migliaia di turisti e il Comune ha deciso di intervenire per cercare un equilibrio tra libertà individuale e rispetto degli spazi condivisi. Le regole restano in vigore per tutta l’estate.

Chi verrà sorpreso a camminare in costume da bagno o a torso nudo nelle aree vietate di Gallipoli rischia una multa compresa tra i 25 e i 125 euro. Lo ha stabilito l’ordinanza firmata dal sindaco, che sarà valida fino al 30 settembre 2025.

La finalità della norma è garantire il rispetto di una certa etichetta urbana, evitando che comportamenti normalmente tollerati nelle aree balneari si estendano anche al tessuto cittadino. I residenti, infatti, hanno diritto – secondo l’amministrazione – a non assistere a scene da spiaggia all’interno del centro abitato.

Anche chi si mette alla guida in costume rischia, come accennato, di incorrere in una contravvenzione che va dai 42 euro ai 173 euro. La sanzione, in questi casi, può oscillare tra i 42 e i 173 euro, a seconda della valutazione dell’agente accertatore.