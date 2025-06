La villa di Wanda Nara a Brienno sul lago di Como è al centro di discussioni e polemiche per il fatto che sarebbe stata "abbandonata" a lungo

Wanda Nara, ex moglie di Mauro Icardi, è di nuovo al centro del gossip internazionale, questa volta non per le sue frequentazioni o per la sua carriera, ma per una questione immobiliare. Icardi, infatti, nel 2018 aveva regalato alla moglie una lussuosa villa nel Lago di Como, dopo la separazione però la proprietà è stata abbandonata e risulterebbe ora in stato di degrado. La condizione dell’immobile ha suscitato discussioni e polemiche soprattutto da parte dei vicini che temono la situazione possa danneggiare la fama di tutta l’area.

Le polemiche sullo stato della casa di Wanda Nara sul Lago di Como

Wanda Nara e Mauro Icardi hanno condiviso una storia intensa e spesso turbolenta, che ha tenuto banco su tutti i giornali. Dopo anni vissuti tra Milano e Parigi, la coppia è scoppiata definitivamente nel 2022. In seguito alla separazione Wanda Nara è tornata in Argentina e sembra essersi dimenticata della villa sul Lago di Como, acquistata da Mauro Icardi nel 2018 come regalo. Ma oggi quella stessa villa è al centro di una nuova bufera mediatica: secondo quanto riportato dalla tv argentina A La Tarde e ripreso anche dal ‘Corriere dello Sport’, la proprietà risulterebbe abbandonata e in stato di degrado.

Le lamentele dei vicini di Wanda Nara sul Lago di Como si sono così fatte sentire e il ‘Corriere dello Sport’ le ha riprese: “L’erba è incolta e i pacchi che arrivano vengono lasciati dietro la porta. A quanto pare, ha lasciato istruzioni di lasciarli all’ingresso”. Ma la situazione va ben oltre qualche pacco dimenticato: “I vicini si lamentano perché dicono che sta rovinando la zona. È una zona molto turistica dove vengono girati film e serie TV, ed è per questo che tutto è immacolato. È una bella casa, ma non è in buone condizioni”, riporta il Corriere che riprende il servizio del programma A La Tarde.

La questione, quindi, non è solo estetica: i residenti sostengono che le condizioni della villa, lasciata all’incuria, possano compromettere il decoro e il prestigio di una zona che vive di turismo. Inoltre, qui vengono spesso girati film e le condizioni di questa proprietà danneggerebbero l’immagine del territorio.

La villa di Wanda Nara sul Lago di Como

Il calciatore Mauro Icardi ha regalato diverse proprietà a Wanda Nara, durante il matrimonio, che sono state in molti casi poi pubblicizzate sui social della coppia. È noto lui le abbia comprato un bellissimo attico a Milano con vista sul Bosco Verticale che si dice sia stato acquistato per 5 milioni euro, oltre a questo è stata postata sui social anche la villa sul Lago di Como. In particolare, la residenza che Mauro Icardi ha regalato a Wanda Nara nel 2018 si trova a Brienno, uno dei borghi più pittoreschi della sponda occidentale del Lago di Como. La proprietà è composta da una villa principale, una dependance per gli ospiti, un ampio giardino con vista lago e una darsena privata per l’accesso diretto all’acqua. Non mancano i comfort come piscina, area relax e un garage con diversi posti auto riservati.

L’immobile fu acquistato da Icardi una famiglia di industriali tessili comaschi per una cifra di circa 2,5 milioni di euro. All’epoca, Wanda Nara aveva mostrato l’acquisto sui social, condividendo scatti e ringraziamenti al marito con la didascalia: “La casa dei miei sogni”. Dopo la separazione, però, la soubrette ha deciso di trasferirsi definitivamente in Argentina, lasciando la villa di Brienno praticamente inutilizzata. Mauro Icardi, invece, vive a Istanbul dato che è attualmente sotto contratto con il Galatasaray fino al 2026.