Vasco Rossi diventa cittadino onorario di Castellaneta, comune di oltre 16.000 abitanti della provincia di Taranto, in Puglia.

L’amministrazione comunale, da tempo, accarezzava l’idea di far diventare Vasco cittadino onorario di Castellaneta: il rocker di Zocca, infatti, da diversi anni trascorre le proprie vacanze sulle spiagge della località pugliese in provincia di Taranto.

Il percorso per rendere Vasco Rossi cittadino di Castellaneta era iniziato in tempi non sospetti, ma era stato poi congelato a causa della pandemia. Adesso, però, il sogno è diventato realtà: uno dei più grandi artisti italiani di sempre può fregiarsi a tutti gli effetti del titolo di castellanetano.

Castellaneta: Vasco Rossi diventa cittadino onorario della località pugliese

Lo scorso 8 settembre, dalle mani del sindaco Giovanni Giugliotti, Vasco Rossi ha ricevuto la pergamena della cittadinanza onoraria di Castellaneta deliberata dal Consiglio comunale. Un atto che ha reso pieno d’orgoglio il rocker di Zocca: il cantante ha condiviso, con un post su Facebook, tutta la sua gioia.

“Come Rodolfo Valentino. Il sindaco di Castellaneta Giovanni Gugliotti mi ha consegnato ufficialmente la cittadinanza onoraria – ha scritto Vasco Rossi sulla sua pagina ufficiale di Facebook – Grazie, sono onorato, lusingato e fiero di essere castellanetano”.

Il riferimento a Rodolfo Valentino non è casuale: l’attore e ballerino italiano, considerato uno dei più grandi latin lover di sempre, è nato proprio a Castellaneta. In suo onore, nella cittadina in provincia di Taranto, è stato realizzato un monumento posto al termine della passeggiata dedicata a sua volta a Rodolfo Valentino.

I motivi che hanno portato Castellaneta a consegnare la cittadinanza onoraria a Vasco Rossi sono molteplici: oltre all’indiscusso valore artistico della sua produzione musicale, colonna sonora di intere generazioni di appassionati, Vasco ha dimostrato sempre un grande impegno come personaggio pubblico, sostenendo numerose campagne sociali. La cittadinanza onoraria del Comune di Castellaneta trova giustificazione, infine, nel ruolo svolto dal cantante come testimonial spontaneo del territorio pugliese.

I precedenti

Non è certo la prima volta che un personaggio famoso del mondo dello spettacolo, della musica, dello sport o della televisione riceve la cittadinanza onoraria di una località diversa da quella di nascita. Il Comune di Napoli, per esempio, ha conferito la cittadinanza onoraria ad Alberto Angela, noto divulgatore scientifico e conduttore di programmi tv. Di recente, invece, il Comune di Triora ha proposto a Jennifer Lopez di diventare cittadina onoraria dopo che la popstar aveva manifestato pubblicamente la sua volontà di trasferirsi in un paese italiano.