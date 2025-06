A Galatina, in Salento, è stato inaugurato il bistrot Blu di Giorgia: ecco dove dove si trova il nuovo locale della cantante romana e cosa si mangia

Giorgia ha aperto il suo bistrot nel centro storico di Galatina: il locale, intitolato Blu, è stato inaugurato nella giornata di sabato 28 giugno in via Umberto I, al civico 18.

L’iniziativa della cantante romana non rappresenta solamente un’apertura commerciale, ma è un progetto culturale che ha come obiettivo quello di fondere la tradizione gastronomica salentina con l’amore per l’arte e la musica.

Giorgia inaugura il suo bistrot a Galatina: dove si trova e cosa si mangia

Il bistrot Blu si trova a Galatina, località a cui Giorgia è molto legata, tanto da considerarla come la sua seconda casa: è situato nei pressi di Palazzo Baldi e fin da subito ha attirato curiosi, appassionati e anche turisti, non solo per Giorgia, ma anche per la cura con cui è stato progettato in ogni suo dettaglio.

Come detto il progetto si prefigge l’obiettivo di far coesistere l’amore per la musica con la tradizione gastronomica del Salento che trova grande spazio nel menu del bistrot. Blu si inserisce alla perfezione nel contesto storico e culturale di Galatina, andando a valorizzare l’architettura tipica del centro antico con spazio curati, dinamici e accoglienti.

Dall’idea di Giorgia e Valentina, la sua socia, è nato un locale con un’atmosfera pensata per vivere un’esperienza sensoriale completa, con la buona cucina che si intreccia con l’arte. Da tempo legata al territorio di Galatina, Giorgia ha scelto una data simbolica per inaugurare il suo Bistrot: l’evento è andato in scena durante la festività di San Pietro e Paolo. Come si legge su ‘Quotidiano di Puglia’, il locale rappresenta una nuova destinazione per gli amanti della musica, del buon cibo e delle atmosferiche autentiche del Sud.

I progetti di Giorgia

L’inaugurazione del bistrot di Giorgia è stata accolta con grande soddisfazione dal sindaco di Galatina, Fabio Vergine. Il primo cittadino, con un post pubblicato sulla sua pagina Instagram, ha raccontato di aver già avuto modo di sperimentare Blu:

“In attesa di inaugurare la fiera, abbiamo ricevuto a Palazzo Orsini la delegazione di Corinto. Dopo un abbraccio e il consueto scambio di doni, ho avuto il grandissimo piacere di offrire un caffè in ghiaccio salentino ai nostri amici greci nel nuovo locale di Giorgia e Valentina. Un bistrot splendido e originale, che da oggi apre nel salotto buono di Galatina, il nostro centro storico. Un’emozione grande, un piacere e un orgoglio. Forza Giorgia, Galatina ti ama”.

Il bistrot di Giorgia arriva in un momento molto prolifico per la cantante romana: dopo aver fatto il suo ingresso nella squadra di X-Factor, ricoprendo il ruolo di presentatrice, la Todrani ha partecipato al Festival di Sanremo 2025, dove si è classificata al sesto posto con la canzone “La cura per me”.

Durante la kermesse musicale, Giorgia ha trionfato nella serata dedicata alle Cover, con il brano “Skyfall” di Adele cantato insieme ad Annalisa. Nell’estate è iniziato anche il nuovo tour, intitolato “Come Saprei Tour 2025”: tra le location delle esibizioni ci sono le Terme di Caracalla a Roma, Villa Manin a Codroipo, il Teatro Greco di Siracusa e la Reggia di Caserta.