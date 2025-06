Elette le 39 migliori birre d'Italia: ecco tutti i vincitori del Premio Cerevisia 2025 dedicato alle eccellenze della produzione brassicola nazionale

Elette le migliori birre italiane del 2025 con la nuova edizione del Premio Cerevisia, riconoscimento nato con l’obiettivo di valorizzare e promuovere la qualità della produzione birraia nazionale: il premio è un punto di riferimento per i birrifici nostrani che puntano all’eccellenza, all’innovazione e al rispetto della tradizione brassicola.

Le migliori birre d’Italia

La proclamazione dei vincitori del Premio Cerevisia 2025 è andata in scena martedì 17 giugno presso il Centro Congressi della Camera di Commercio dell’Umbria. In totale sono 39 le etichette riconosciute come le migliori birre artigianali italiane, prodotte da 27 diversi birrifici selezionati tra i 140 finalisti provenienti da 16 regioni italiane.

A eleggere i prodotti d’eccellenza della tradizione brassicola italiana sono stati i giudizi espressi da una giuria scientifica indipendente, al termine di procedure anonime e trasparenti coordinate da parte del CERB – Centro di Ricerca per l’Eccellenza della Birra dell’Università di Perugia, quest’ultima presente nella classifica Censis 2024/2025 delle migliori università d’Italia.

Il Premio Eccellenza, dedicato alla birra artigianale capace di ottenere il punteggio più alto in assoluto, è andato a “Gorilla Barley Wine” di Mastri Birrai Umbri. In generale l’Umbria, tra le mete più gettonate per le vacanze dei vip in Italia, è tra le regioni che hanno fatto meglio, ottenendo ben 6 riconoscimenti, testimonianza di una qualità produttiva in continua crescita.

Per quanto riguarda i Premi Territoriali, riservati alle birre artigianali che meglio rappresentano la produzione per macro-area geografica, i vincitori sono: per il Nord Italia Brenta Brau Vienna – Birrificio Val Rendena (Trentino-Alto Adige), per il Centro Buffalo Circus – Fabbrica della Birra Perugia (Umbria) e per Sud e Isole Porter – Birra Puddu (Sardegna).

Premio Cerevisia 2025, tutti i vincitori

Premio Eccellenza: Gorilla Barley Wine – Mastri Birrai Umbri (Umbria)

Premio Nord Italia: Brenta Brau Vienna – Birrificio Val Rendena (Trentino-Alto Adige)

Premio Centro Italia: Buffalo Circus – Fabbrica della Birra Perugia (Umbria)

Premio Sud e Isole: Porter – Birra Puddu (Sardegna)

Premio Immagine: Birra Montecassino – Birrificio Montecassino (Lazio)

Vincitori per stile birraio

Categoria Pilsner

#1 Theresianer Premium Pils – Theresianer Birra Italiana 1766 (Veneto)

#2 Amala – Birralfina (Umbria)

#3 Pils – Riversa (Lombardia)

Categoria Bock

#1 Lava – Miamal (Lombardia)

#2 Delirio – Birra Cala (Calabria)

Categoria Golden/Blond Ale

#1 Exxtasy – Birralfina (Umbria)

#2 Happy Hoppy – Qubeer (Lombardia)

#3 Midona – Amarcord (Marche)

Categoria Belgian Pale/Blond Ale

Annozero – Birralfina (Umbria)

Categoria Pale Ale

#1 Babel – Foglie d’Erba (Friuli Venezia Giulia)

#2 Cassia – Itineris (Lazio)

#3 Big Bang Beer Luna – Birra Flea (Umbria)

Categoria Porter/Stout

#1 Baltika – Birralfina (Umbria)

#2 Brama – Opificio Birrario (Toscana)

Categoria Weizen/Weiss/Frumento

Cubulteria – Birra Karma (Campania)

Categoria Saison

Sister Ale – Birrificio 2 Sorelle (Piemonte)

Categoria Black IPA

#1 Kalabra Black IPA – Birra Kalabra (Calabria)

#2 Hella Hope – Birrificio 2 Sorelle (Piemonte)

#3 Federico II Extra – Birra Flea (Umbria)

Categoria Double/Imperial IPA

Space Invaders – Qubeer (Lombardia)

Categoria Dubbel

Symphony – Gladium (Calabria)

Categoria Belgian Strong Ale

#1 Golden – Monaci Vesuviani (Campania)

#2 Tom Ale – Maghi di Orz (Veneto)

Categoria Fruit Beer

Seabreeze – Tip Torre in Pietra Birrificio Artigianale (Lazio)

Categoria Italian Grape Ale

#1 Gaglioppo Librandi – Birra Cala (Calabria)

#2 Vinum – Birralfina (Umbria)

#3 Nube – Birrificio Colfiorito (Umbria)

Categoria Gluten Free

#1 N’Artigiana Senza Glutine – Birrificio Artigianale Napoletano (Campania)

#2 Amarcord Senza Glutine – Amarcord (Marche)

Categoria Materie Prime