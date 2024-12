Treni, la migliore compagnia ferroviaria d'Europa è italiana: ecco la classifica completa in base allo studio condotto da Transport and Environment

La migliore compagnia ferroviaria d’Europa è italiana: secondo la classifica stilata da Transport and Environment (T&E), al primo posto troviamo Trenitalia che batte la concorrenza di altre 26 compagnie continentali.

Trenitalia è la migliori compagnia ferroviaria in Europa

La classifica si basa su una serie di criteri che vanno dai prezzi dei biglietti all’affidabilità: a Trenitalia è andato il titolo di migliore compagnia ferroviaria europea, davanti alla compagnia nazionale svizzera SBB e alla ceca RegioJet, società privata che gestisce il trasporto su rotaia in Repubblica Ceca e Paesi limitrofi.

Fuori dal podio, la compagnia austriaca OBB si è piazzata al quarto posto, precedendo di una posizione SNCF, soprattutto in virtù di un’ottima esperienza per i passeggeri, un’interessante politica di rimborso e una buona offerta di treni notturni.

Con lo studio pubblicato, Transport and Environment ha voluto offrire un quadro completo del settore nel Vecchio Continente, permettendo alle varie aziende di trarre spunto dalle buone pratiche per progredire nei servizi verso i passeggeri, incoraggiando anche gli Stati a mettere in atto normative più favorevoli per il trasporto su rotaia.

La ricerca ha messo in luce gli aspetti positivi delle varie compagnie ferroviarie, evidenziando al tempo stesso le aree in cui potrebbero migliorare, sottolineando con forza la grande importanza del treno come mezzo di trasporto fondamentale nell’intero panorama europeo.

Secondo T&E, Trenitalia offre uno dei migliori rapporti qualità-prezzo in Europa: la compagnia italiana eccelle in quasi tutte le categorie prese in esame, fatta eccezione per l’offerta destinata a chi viaggia con le biciclette al seguito.

Le 27 compagnie europee prese in esame sono state valutate sulle tratte di media e lunga percorrenza, attraverso diversi criteri, il più importante relativo al prezzo dei biglietti. Tra i criteri troviamo anche l’affidabilità, l’offerta di sconti, le politiche di compensazione, l’offerta di treni notturni e gli spazi dedicati alle bici.

Il punteggio complessivo ottenuto da Trenitalia, eletta la migliore compagnia ferroviaria d’Europa, è stato di 7,7 su 10. Nello specifico le migliori performance sono arrivate dalle prenotazioni (8,3) e dall’esperienza di viaggio (8,9).

Per quanto riguarda il criterio legato al prezzo del biglietto, Trenitalia, che vanta uno dei treni più veloci al mondo, ha ottenuto un punteggio pari a 6,6; massimo del risultato per la categoria tariffe speciali e sconti dove alla compagnia italiana è stato assegnato un punteggio di 10 su 10.

In rappresentanza dell’Italia, al settimo posto della classifica dedicata alle migliori compagnie ferroviarie d’Europa secondo troviamo anche Italo che ha ottenuto un punteggio complessivo di 6,4, lo stesso della spagnola Renfe e della finlandese VR. Il miglior punteggio ottenuto da Italo, 10 su 10, è arrivato nella categoria tariffe speciali e sconti.

All’ultima posizione della classifica si è piazzata Eurostar: la compagnia francese, oltre a essere la peggiore tra quelle prese in esame, è risultata anche la più costosa. In merito all’ultimo posto di Eurostar, T&E ha spiegato che i prezzi della controllata di Sncf Voyageurs sono il doppio della media europea e non garantiscono la qualità del servizio.

La classifica delle compagnie ferroviarie europee