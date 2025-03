Alla scoperta del nuovo treno alta velocità a due piani di una compagnia francese che si prepara a lanciare il guanto di sfida a Frecciarossa e Italo

C’è un treno francese pronto a sfidare Frecciarossa e Italo: si tratta del nuovo treno alta velocità TGV Inoui presentato dalla società ferroviaria transalpina SNCF.

Il treno francese alta velocità che sfida Frecciarossa e Italo

Il nuovo treno francese, a due piani, è composto da 9 vagoni e può arrivare fino a 740 posti verrà utilizzato presto anche in Italia. A partire dal 2026 SNCF proveranno a far viaggiare dei convogli tra Torino e Napoli, e inseguito tra Torino e Venezia, lanciando di fatto la sfida ai due player dell’Alta Velocità nel nostro Paese, Ferrovie dello Stato e Italo, mentre il nuovo TGV Inoui dovrebbe debuttare nel 2027.

L’ultima versione del treno alta velocità TGV Inoui è prodotta dal colosso transalpino Alstom e può raggiungere i 350 chilometri orari. Dotato di una batteria di soccorso per arrivare nella stazione più vicina in caso di avaria della rete, il treno è composto da due classi diverse: la seconda classe è abbastanza spartana con sedili più lunghi di 5 centimetri rispetto ai modelli precedenti, mentre la prima classe è caratterizzata da più comfort.

In virtù di un sistema modulare del treno, la compagnia sarà libera di trasformare una vettura di prima classe in una di seconda e viceversa in caso di necessità prima di un viaggio. Stando a quanto riportato da ‘Repubblica’, l’offerta commerciale prevede anche classi superiori chiamate Grands Voyageurs, Grands Voyageurs Le Club e Business Première.

Come detto il treno alta velocità che intende sfidare apertamente Frecciarossa e Italo avrà a bordo una batteria di soccorso già ribattezzata “greffon” che permetterà si raggiungere la stazione più vicina in caso di avaria sulla rete elettrica, senza la necessità che il convoglia sia trainato da uno di assistenza.

La forma di TGV Inoui è più aerodinamica dei modelli precedenti, particolare che consentirà di bruciare meno energia per viaggiare; la vernice respingente e i vetri di bordo offuscati lo rendono anche meno sensibile ai raggi solari, particolare non di poco conto durante i mesi più caldi dell’anno.

I servizi a bordo per i viaggiatori

A bordo troviamo il riscaldamento e l’aria condizionata che andranno a intensità diverse in automatico, a seconda del numero di viaggiatori presenti sui vagoni; l’aria condizionata, tra l’altro, si annuncia capace di fronteggiare fino a 50 gradi esterni.

Sul fronte dei servizi ai viaggiatori, presente la rete internet wifi che funzionerà con la tecnologia 5G. Per quanto riguarda i passeggeri con disabilità, una piattaforma elevatrice consentirà loro di salire a bordo in modo autonomo, per poi permettergli di trovare i posti riservati. Allo stesso tempo anche i bagni sono concepiti per accogliere persone che devono usare la sedia a rotelle.

La SNCF, nel corso del 2024, è stata inserita al quinto nella classifica dedicata alle migliori compagnie ferroviarie d’Europa; a guidare la graduatoria è Trenitalia davanti a SBB, RegioJet e OBB. Presente anche Italo al settimo posto in compagnia di Renfe e VR. Stilata da Transport and Environment (T&E), la classifica è basata su una serie di criteri che vanno dai prezzi dei biglietti fino all’affidabilità dei treni delle compagnie europee.