Il lago di Molveno, specchio d’acqua delle Dolomiti di Brenta, è stato premiato per il decimo anno con le Cinque Vele di Legambiente e Touring Club

Il Lago di Molveno, incastonato tra le maestose Dolomiti di Brenta in Trentino-Alto Adige, è da sempre considerato uno dei luoghi più belli d’Italia. La sua bellezza naturale, l’acqua cristallina e il contesto paesaggistico lo rendono una meta ideale per chi ama la natura, il relax e le attività all’aria aperta. Proprio per questo, per il decimo anno consecutivo, Molveno si è guadagnato il titolo di “Lago più bello d’Italia” nella prestigiosa Guida Blu di Legambiente e Touring Club Italiano.

Il lago di Molveno è ancora una volta il più bello in Italia

Legambiente e Touring Club Italiano da oltre vent’anni passano in rassegna più di 300 comuni costieri italiani per assegnare le “famose vele” alle località che sanno coniugare scelte volte alla sostenibilità ambientale con ottimi servizi. Nella guida oltre alle spiagge c’è anche una sezione dedicata anche ai laghi più belli. Tra questi, da anni campeggia da anni il Lago di Molveno, considerato uno dei posti più affascinanti del nostro Paese che ha ottenuto il punteggio massimo delle “Cinque Vele”. La Guida Blu assegna il riconoscimento delle prestigiose Cinque Vele alle località lacustri e marine che si distinguono per la qualità delle acque, la mobilità sostenibile e l’offerta turistica di alta qualità.

Quest’anno sono 30 le località balneari che hanno ottenuto le Cinque Vele, 20 di mare e 10 di laghi. Il riconoscimento delle Cinque Vele mira a premiare non solo la bellezza ma anche la qualità ambientale e la gestione del territorio. Molveno primeggia per la purezza delle sue acque che invitano a un tuffo rinfrescante soprattutto nei mesi estivi. Ma le qualità del lago trentino non si limitano a questo: la gestione del territorio e la presenza di servizi di eccellenza sono tutti elementi che contribuiscono a mantenere alto lo standard di sostenibilità.

Il lago di Molveno, la perla delle Dolomiti di Brenta

Situato nel cuore del Trentino, a pochi chilometri da città come Trento e Madonna di Campiglio, il Lago di Molveno è una meta molto frequentata sia per brevi weekend che per soggiorni più lunghi. La zona attorno al lago, infatti, è un vero paradiso per gli amanti della natura e degli sport all’aria aperta.

Durante l’estate, il lago offre la possibilità di nuotare nelle sue acque cristalline, fare kayak, paddle o semplicemente rilassarsi sulle spiagge attrezzate. I sentieri che lo circondano sono perfetti per escursioni a piedi o in bicicletta, con panorami spettacolari sulle vette delle Dolomiti di Brenta. Per chi ama l’avventura, non mancano percorsi di arrampicata e vie ferrate. Inoltre, da marzo a ottobre, il lago di Molveno è anche una destinazione molto ambita per chi ama la vela.

In inverno, la zona si trasforma in un paradiso per gli sport invernali, con piste da sci e snowboard a pochi minuti dal lago, soprattutto nella vicina Madonna di Campiglio. Non mancano le possibilità di fare passeggiate con le ciaspole o praticare lo sci di fondo. Il borgo di Molveno, affacciato sul lago, è un piccolo con ristoranti tipici, negozi di artigianato locale e strutture ricettive di qualità. Qui si possono gustare piatti della cucina trentina, accompagnati da vini locali, e godere dei ritmi tranquilli di questa cittadina.