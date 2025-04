Con il nuovo Piano Strategico il Gruppo FS punta a potenziare i collegamenti europei: in arrivo il treno Frecciarossa Alta Velocità da Milano a Londra

Il Gruppo Fs ha annunciato un piano da un miliardo di euro per potenziare l’accessibilità nel panorama ferroviario europeo ad Alta Velocità: dopo il ritorno del Frecciarossa Milano-Parigi, a partire dal 2029 potrà esserci un collegamento che dal Capoluogo lombardo arriva in treno fino a Londra, passando sempre per la Capitale francese.

Milano-Londra con il Frecciarossa: il piano

Il Piano Strategico 2025-2029 pone tra le priorità del Gruppo Fs l’estensione dei collegamenti Alta Velocità in tutta Europa: nei giorni scorsi, in tal senso, è stato siglato anche un Memorandum of understanding (MoU) fra il gruppo e il consorzio spagnolo Evolyn.

Gli impegni per il futuro, che comprendono il collegamento tra Milano e Londra, sono stati annunciati in un comunicato di Fs: “Con un investimento previsto di 1 miliardo di euro il nuovo collegamento si inserisce tra gli obiettivi del Piano Strategico 2025-2029 che pone tra le priorità del Gruppo FS l’estensione dei collegamenti Alta Velocità in Europa”.

Nella nota si legge che “l’obiettivo è aumentare così la competitività ferroviaria fra Londra e Parigi e il nuovo collegamento sarà servito con convogli ispirati al Frecciarossa“. In relazione al Memorandum of Understanding sottoscritto tra il Gruppo FS ed Evolyn, si legge che il consorzio spagnolo è guidato dalla famiglia Cosmen “che vanta una solida esperienza nella gestione e nell’espansione di progetti di mobilità, così da rafforzare ulteriormente il progetto di leadership nell’Alta Velocità europea”.

Il lancio ufficiale del servizio Frecciarossa Alta Velocità che collegherà Milano a Londra, passando per Parigi, sarà determinato in base al completamento delle infrastrutture e delle autorizzazioni tecniche. Ferrovie dello Stato, oltre alla linea di collegamento con le Capitali di Inghilterra e Francia, sta studiando anche ulteriori opportunità di espansione dell’Alta Velocità in tutta Europa: come si legge su ‘Il Giornale’, sarebbero in corso valutazioni per possibili estensioni del servizio Londra-Parigi attraverso Lille, Ashford, Lione e Marsiglia, quest’ultima eletta insieme a Milano una delle città più “camminabili” al mondo.

Le strategie future del Gruppo Fs

L’Amministratore Delegato di Fs Stefano Donnarumma, ha parlato così del piano strategico 2025-2029: “Questo investimento rappresenta un passo decisivo nella visione del Gruppo Fs di costruire una rete ferroviaria europea più integrata, competitiva e sostenibile, in linea con gli obiettivi del Piano Strategico 2025-2029, che pone un’attenzione sempre più ampia al trasporto dei passeggeri all’estero per accelerare lo sviluppo internazionale del Gruppo Fs”.

Lo stesso Donnarumma, tra i top manager d’Italia, ha poi spiegato: “L’Alta Velocità è la spina dorsale di una mobilità efficiente e rispettosa dell’ambiente, espandendo la nostra presenza su corridoi chiave, non solo investiamo in infrastrutture e innovazione, ma anche nel futuro del trasporto europeo. Maggiore concorrenza contribuirà a creare un settore più efficiente e orientato ai clienti, offrendo una reale alternativa ai viaggi aerei”.

Con il nuovo Piano Strategico, il Gruppo Fs punta a consolidare la sua posizione autorevole a livello internazionale: non a caso nel 2024 Trenitalia è stata eletta la migliore compagnia ferroviaria in Europa, secondo la classifica stilata da Transport and Environment (T&E); secondo posto per la compagnia nazionale svizzera SBB e terzo per RegioJet, società privata che gestisce il trasporto su rotaia in Repubblica Ceca e Paesi limitrofi