Con l'arrivo delle festività in molti scelgono l'automobile per spostarsi: ecco le previsioni per il traffico autostradale nei prossimi giorni

Con l’arrivo delle festività natalizie, le famiglie italiane si preparano a riunirsi, dando vita a uno dei periodi di maggior traffico dell’anno. Si prevede, quindi, un significativo incremento del traffico veicolare sull’intera rete nazionale, un trend alimentato anche dai costi elevati dei biglietti ferroviari, che spingono molti a scegliere l’auto, l’auto condivisa o gli autobus a lunga percorrenza. In Italia, come da tradizione, gli spostamenti più significativi avvengono da nord a sud, coinvolgendo le principali strade e autostrade della penisola. Una situazione senza dubbio più particolare quest’anno dato che è da pochi giorni entrato in vigore il nuovo codice della strada con nuove regole.

Previsioni per l’esodo prenatalizio

Le giornate immediatamente precedenti al Natale sono tradizionalmente contraddistinte da un aumento degli spostamenti. Quest’anno in particolare molti italiani hanno denunciato come i biglietti ferroviari fossero venduti a prezzi davvero esorbitanti nelle giornate prenatalizie. Soprattutto per chi viaggiava da nord a sud. Per questo, molti hanno ripiegato sull’utilizzo della macchina o autobus a lunga percorrenza. Stando a quanto riporta ‘Sky Tg24’ che riprende le previsioni di Viabilità Italia, quest’anno, il primo grande esodo è atteso nel pomeriggio di sabato 21 dicembre. In questa giornata si prevede traffico intenso su molte autostrade italiane, in particolare lungo le direttrici in uscita dalle metropoli come Milano, Torino, Bologna e Roma.

Il fatto è dovuto non solo al fine settimana prenatalizio ma anche alla chiusura delle scuole e di molte aziende. Le prospettive per i prossimi giorni, quindi, sono per venerdì 20 dicembre bollino giallo nel pomeriggio lungo la A4. In particolare, nel tratto da Venezia a Trieste si prevedono possibili code per il rientro verso il Centro-Est Europa, soprattutto dei mezzi commerciali. Sabato 21 dicembre, invece, è segnalata con bollino rosso lungo sempre lungo le principali direttrici e in particolare alle principali barriere autostradali. Si stimano code alla barriera del Lisert in Friuli Venezia Giulia, dove si concentreranno vacanzieri e lavoratori stranieri in uscita dall’Italia. Le autostrade più trafficate includono la A1 Milano-Napoli, la A14 Bologna-Taranto, la A4 Torino-Trieste e la A22 del Brennero.

Per quanto riguarda la fine dell’anno, il traffico si intensificherà nel pomeriggio di sabato 28 dicembre e per l’intera giornata di domenica 29 dicembre, con bollino rosso su molte autostrade. Il periodo tra Natale e Capodanno vedrà un aumento degli spostamenti verso località turistiche e montane. Tra le mete più gettonate ci sono molte destinazioni nelle Dolomiti e quelle lungo la dorsale appenninica. I rientri inizieranno già nel pomeriggio di mercoledì 1° gennaio 2025.

Rientri e previsioni del traffico primi giorni 2025

Con l’inizio del nuovo anno, i primi giorni del 2025 saranno segnati da un’ulteriore intensificazione del traffico. Cominciano, infatti, i rientri dalle località di vacanza alle città. Sabato 4 gennaio 2025 vedrà un aumento dei flussi già dalla mattinata, con bollino giallo su diverse tratte. Il fattore traffico è intensificato dato che per quella giornata è previsto l’avvio dei saldi invernali. Per il primo fine settimana dell’anno le tratte più trafficate si prevedono al nord. Lungo la A4 Venezia-Trieste i transiti saranno intensi per tutte le giornate di sabato 4 e domenica 5 gennaio, con traffico sostenuto in direzione Venezia. Poi sempre la barriera del Lisert è sotto osservazione per i flussi dovuti ai rientri in Italia di turisti e lavoratori dal Centro-Est Europa. Si segnala anche a San Donà di Piave, rallentamenti in entrambe le direzioni, sia per chi proviene da Trieste sia per chi arriva da Venezia.