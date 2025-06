Al via i saldi estivi 2025 in Italia: ecco le date regione per regione, quali sono le regole per i commercianti e quanto spenderanno gli italiani

Arriva anche quest’anno il momento atteso da tanti italiani: quello dei saldi estivi. Sono in molti ad aspettare l’inizio del periodo di sconti per poter fare acquisti e risparmiare: scopriamo le date dei saldi estivi 2025 e le regole per i commercianti.

Saldi estivi 2025: quanto spenderanno gli italiani

Secondo le previsioni dell’associazione dei consumatori Codacons, i saldi estivi del 2025 daranno vita a un giro d’affari tra i 3 e i 3,2 miliardi di euro. La quota di consumatori interessati agli sconti di fine stagione quest’anno si attesta tra il 50% e il 55%.

In pratica poco più di un italiano su due approfitterà degli sconti per fare acquisti: la quota è stabile rispetto a quella del 2024, ma è diminuita in maniera sensibile rispetto a dieci anni fa, quando a spendere durante i saldi estivi furono sette italiani su dieci.

Le date dei saldi estivi 2025 nelle regioni italiane

Abruzzo: da sabato 5 luglio per 60 giorni

Basilicata: da sabato 5 luglio a martedì 2 settembre

Calabria: da sabato 5 luglio per 60 giorni

Campania: da sabato 5 luglio per 60 giorni

Emilia Romagna: da sabato 5 luglio per 60 giorni

Friuli Venezia Giulia: da sabato 5 luglio a martedì 30 settembre

Lazio: da sabato 5 luglio per 60 giorni

Liguria: da sabato 5 luglio a lunedì 18 agosto

Lombardia: da sabato 5 luglio a martedì 2 settembre

Marche: da sabato 5 luglio a lunedì 1 settembre

Molise: da sabato 5 luglio per 60 giorni

Piemonte: da sabato 5 luglio per 8 settimane

Puglia: da sabato 5 luglio a martedì 2 settembre

Sardegna: da sabato 5 luglio per 60 giorni

Sicilia: da sabato 5 luglio a lunedì 15 settembre

Toscana: da sabato 5 luglio per 60 giorni

Umbria: da sabato 5 luglio per 60 giorni

Valle d’Aosta: da sabato 5 luglio a martedì 30 settembre

Veneto: da sabato 5 luglio a domenica 31 agosto.

I saldi nelle principali città d’Italia

Milano: da sabato 5 luglio per un massimo di 60 giorni

Torino: da sabato 5 luglio a sabato 30 agosto

Genova: da sabato 5 luglio per un massimo di 45 giorni

Venezia: da sabato 5 luglio a domenica 31 agosto

Bologna: da sabato 5 luglio per 60 giorni

Ancona: da sabato 5 luglio a lunedì 1 settembre

Perugia: da sabato 5 luglio per un massimo di 60 giorni

Roma: da sabato 5 luglio per un massimo di 6 settimane

Napoli: da sabato 5 luglio per 60 giorni

Bari: da sabato 5 luglio a venerdì 15 agosto

Palermo: da sabato 5 luglio a lunedì 15 settembre

Cagliari: da sabato 5 luglio per un massimo di 60 giorni

Reggio Calabria: da sabato 5 luglio a giovedì 4 settembre.

Le regole dei saldi

Le normative regionali prevedono delle limitazioni per le promozioni effettuate durante il periodo dei saldi. In alcune regioni, per esempio, è vietato effettuare vendite promozionali nei 30 giorni che precedono l’inizio dei saldi. In altre regioni, come la Puglia o la Calabria, io divieto si riduce a 15 giorni antecedenti.

I commercianti sono obbligati a indicare il prezzo più basso praticato nei 30 giorni precedenti allo sconto: tale norma serve per tutelare i consumatori e garantire loro una maggiore trasparenza.

Per i negozi vige l’obbligo di rendere ben visibile la percentuale di riduzione sul prezzo originale e la merce in saldo deve essere separata da quella in vendita a prezzo pieno. Ogni cliente ha diritto al rimborso o alla sostituzione di un capo in caso di difetti. Gli esercenti devono accettare le carte di credito e in generale vanno favoriti i pagamenti cashless.