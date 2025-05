Per il ponte del 2 giugno 2025 si prevede traffico intenso in tutta Italia: ecco le giornate da bollino rosso e altre info utili per i viaggiatori

Nuovo ponte in arrivo: quest’anno il 2 giugno, Festa della Repubblica, cade di lunedì, dando così a molti italiani la possibilità di mettersi in viaggio per una breve vacanza. Come succede spesso in questi casi, sale l’attenzione per il traffico sulle strade e autostrade italiane: ecco quali sono i giorni da bollino rosso.

Ponte del 2 giugno 2025: i giorni da bollino rosso in Italia

In vista del 2 giugno si prevede un progressivo intensificarsi degli spostamenti in auto già a partire dal pomeriggio di venerdì 30 maggio, quando la situazione potrebbe farsi intensa; un ulteriore aumento di veicoli in circolazione su autostrade e strade di grande comunicazione in Italia è previsto per la mattinata di sabato 31 maggio.

La situazione dovrebbe tornare alla normalità nel pomeriggio pre-festivo, per poi vedere un ulteriore incremento nella mattina di domenica 1 giugno: in quell’occasione, infatti, a chi si è già messo in viaggio per raggiungere la propria destinazione si aggiungerà anche chi ha optato per le prime vacanze dell’estate 2025.

Durante il pomeriggio di domenica si prevede un lento ritorno alla normalità, seguito da nuove criticità previste per le prime ore di lunedì 2 giugno: nel corso della mattina, infatti, potrebbe essere in viaggio chi deciso (per necessità o per scelta) di affrontare una gita fuori porta di un solo giorno.

Ulteriori disagi potrebbero avvenire nella serata di lunedì, caratterizzata dal controesodo: possibilità di traffico intenso nelle ore in cui la maggior parte degli italiani tornerà verso le proprie abitazioni. Code e rallentamenti sono possibili nelle principali direttrici autostradali, come l’A1 Milano-Napoli, la A22 Autostrada del Brennero e l’A14 Adriatica.

Controlli intensificati e stop ai mezzi pesanti

Come succede in occasione dei ponti e delle festività, anche in vista della Festa della Repubblica del 2 giugno, la Polizia Stradale andrà a intensificare i controlli sulle principali arterie del nostro Paese. Al fine di favorire gli spostamenti, inoltre, viene predisposto il consueto stop ai mezzi pesanti.

I veicoli con massa pari o superiore alle 7,5 tonnellate non potranno circolare dalle ore 7.00 alle ore 22.00 delle giornate di domenica 1 e lunedì 2 giugno 2025. Le eccezioni a tale divieto riguardano i veicoli provenienti dall’estero, quelli diretti fuori Italia e quelli che arrivano dalle isole maggiori. Altre deroghe sono relative a speciali carichi deteriorabili, oppure alla funzione di servizio del veicolo, come ad esempio i mezzi di soccorso.

Per gli automobilisti intenzionati a mettersi in viaggio durante il ponte del 2 giugno 2025 valgono le stesse raccomandazioni di sempre. Prima di partire, è bene controllare l’efficienza del proprio veicolo e cercare di non affrontare il viaggio subito dopo aver pranzato o cenato, onde evitare eventuali colpi di sonno alla guida. Da evitare, ovviamente, l’assunzione di alcol o sostanze alteranti prima di mettersi alla guida.

Bisogna sempre allacciare le cinture di sicurezza di tutti gli occupanti del veicolo; in strada va osservata la distanza di sicurezza dalle altre vetture, vanno rispettati i limiti di velocità e adeguare la propria andatura in base alle condizioni del traffico, del meteo e della strada. Non usare mai smartphone, tablet o qualsiasi altro apparecchio o dispositivo elettronico durante la guida.