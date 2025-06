Polemiche per il video della Carbonara di Mary Cuzzupè davanti al Colosseo, diventato un caso sociall La difesa dell'ex concorrente di MasterChef

Mary Cuzzupé, concorrente dell’edizione 2024/2025 di MasterChef Italia, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video, poi rimosso, che la vedeva mostrare un piatto di Carbonara davanti al Colosseo.

L’ex concorrente di MasterChef e la Carbonara davanti al Colosseo

“La Carbonara è pronta, se volete venire vi aspetto al Colosseo” ha dichiarato l’ex concorrente di MasterChef nel video pubblicato su Instagram, dove è stato visibile per ventiquattr’ore nella giornata di sabato 21 giugno 2025.

Per realizzare il video, Mary ha sistemato un fornello su una panchina in travertino davanti al Colosseo, presente nella classifica dei monumenti più visitati d’Italia.

Il video ha iniziato subito a fare il giro del web e in molti hanno manifestato il proprio dissenso, criticando la cuoca per aver deciso di cucinare di fronte a un simbolo di storia come l’Anfiteatro Flavio.

Come riportato da ‘Il Fatto Quotidiano’, la concorrente arrivata quarta all’ultima edizione di MasterChef si è difesa, dicendo: “Non sono stati utilizzati fuochi o strumenti da cucina che potessero arrecare danno al patrimonio o intralciare il decoro dell’area. Il fornello era spento, era presente solo per scenografia”.

Per la concorrente, dunque, la Carbonara non è stata preparata sulla panchina di travertino davanti al Colosseo: “Era un’idea nata esclusivamente come contenuto creativo per i social – ha spiegato – senza preparazione reale di cibo in loco”. Mary ha inoltre precisato che il suo intento “non era in alcun modo quello di mancare di rispetto a un luogo così simbolico, né di promuovere comportamenti non consentiti”.

La questione, infatti, è legata non solo all’importanza del luogo, ma anche ai permessi che servono per poter cucinare in una zona storica come quella del Colosseo, già in passato protagonista di episodi simili, anche se come spiegato dalla stessa Cuzzupè, in questo caso non è stato cucinato nulla.

Il cammino di Mary Cuzzupè a MasterChef 2024/2025

Mary Cuzzupè è arrivata a un passo dalla finalissima di MasterChef Italia 2024/2025, edizione vinta da Anna Zhang: il suo percorso si è interrotto alla 23esima puntata, quando l’eliminazione le ha impedito di partecipare all’atto finale.

A sfidarsi nell’ultima puntata sono stati la vincitrice Anna Zhang che ha presentato il menu degustazione “L’Eden di YilAnna”, Jack Carnevali con “Ci vediamo dall’altra parte” e Simone Grazioso con “Un giro nelle Langhe”.

L’ultima edizione di MasterChef è stata contrassegnata da un grande successo di pubblico, per uno show che ormai sta diventando parte della cultura popolare del nostro Paese. A contribuire alla fortuna del programma, naturalmente, sono i giudici: Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli che insieme formano un trio amatissimo dai telespettatori.

L’episodio precedente al Colosseo

Nel corso del mese di febbraio del 2024, un ristorante di Fiumicino aveva scelto a sua volta una panchina in travertino con dietro il Colosseo per realizzare una clip promozionale destinata ai social.

In quell’occasione era stata preparata un Carbonara su una piastra a induzione e la specialità era stata offerta ai passanti: il tutto in barba a ogni norma sanitaria e senza autorizzazione. Per poter cucinare, infatti, servirebbe prima ottenere i permessi necessari per l’occupazione di suolo pubblico.