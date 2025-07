Traffico da bollino nero estate 2025: quando partire (oppure no)

Ecco i giorni da bollino nero per le vacanze estive 2025: ecco quando partire e rientrare per evitare code in autostrada durante l'esodo estivo.

Le vacanze estive sono alle porte e milioni di italiani stanno pianificando partenze e rientri per godersi qualche giorno di relax al mare, in montagna o nelle città d’arte. Proprio l’aumento di viaggiatori rischia di rendere più complicati gli spostamenti sulle autostrade italiane, con le famigerate giornate da bollino nero che tornano puntuali a luglio e agosto. Vediamo quali sono i giorni peggiori per partire e quelli, invece, da preferire per organizzare le cosiddette “partenze intelligenti”.

Le giornate da bollino nero per le partenze

Buone notizie per il turismo nazionale: secondo le ultime previsioni Tourism Forecast Summer dell’Istituto Demoskopika, l’estate 2025 farà registrare una crescita del 3,4% per i flussi turistici e del 2,1% per i pernottamenti rispetto allo scorso anno. Anche la spesa complessiva salirà, seppur in misura più contenuta (+0,9%), passando da 38,7 a 39 miliardi di euro. La stagione estiva 2025 si conferma quindi promettente per il turismo italiano, con numeri in crescita e, a parte qualche eccezione, ottimismo nel settore. L’aumento delle presenze, però, comporta anche un traffico più intenso, specialmente nei giorni da bollino nero. Come ogni anno nel mese di agosto scuole e uffici chiusi portano le persone a concedersi delle giornate di relax fuori città.

Questo spesso significa lunghe code sulle principali arterie stradali e traffico. Secondo il calendario condiviso dal sito di Autostrade per l’estate 2025, le giornate più critiche per le partenze verso le località turistiche saranno sabato 2 agosto (mattina) e sabato 9 agosto (mattina e pomeriggio), quando si prevede la massima concentrazione di viaggiatori. Il motivo è semplice: molte aziende chiuderanno per ferie rispettivamente venerdì 1 e venerdì 8 agosto, portando molte persone a mettersi in viaggio.

Oltre a queste date da bollino nero, si segnalano numerosi giorni da bollino rosso, indicativi di traffico “critico”. Praticamente tutti i sabati mattina dal 19 luglio al 30 agosto, ad eccezione dei due sabati di agosto marchiati da bollino “nero”. Nei fine settimana, infatti, si muovono anche “i weekendieri”, ovvero coloro che si concedono delle giornate di stop solo nel week end. Stessa situazione per i venerdì pomeriggio, sempre affollati fino a Ferragosto. Fa eccezione proprio il giorno di Ferragosto, che quest’anno le previsioni lo danno come poco affollato. Autostrade ha segnato, infatti, un bollino verde per l’intera giornata del 15: potrebbe essere un’occasione utile per chi desidera viaggiare senza stress. I viaggiatori più flessibili dovrebbero, quindi, preferire partenze tra lunedì sera e il mercoledì, quando i flussi risultano molto più scorrevoli.

Le giornate migliori e peggiori per i ritorni

Se per l’estate 2025 l’esodo verso il mare o la montagna è complesso, non è da meno anche il “contro esodo”. Le giornate da evitare per i rientri nelle grandi città si concentrano negli ultimi dieci giorni di agosto. Da venerdì 22 agosto a domenica 31 agosto, quasi ogni giorno presenta bollini rossi o arancioni.

Particolarmente critiche le date di sabato 16 agosto, domenica 17 agosto e lunedì 18 agosto, tutte contraddistinte da bollino rosso sia la mattina che il pomeriggio. Anche domenica 31 agosto si preannuncia come una giornata difficile, insieme al pomeriggio di domenica 7 settembre e alla mattina di lunedì 1 settembre, quando molti rientreranno in vista della ripresa delle scuole e delle attività lavorative.

Come ogni anno, per agevolare la viabilità sono previsti specifici divieti di circolazione per i mezzi pesanti sopra le 7,5 tonnellate. Questi divieti valgono tutte le domeniche fino a settembre, l’ultimo venerdì di luglio (25 luglio) e i primi due di agosto (1 e 8 agosto), Ferragosto dalle 7 alle 22 e tutti i sabati di luglio e agosto.