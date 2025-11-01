L'elenco di quali supermercati e centri commerciali resteranno aperti sabato 1° novembre 2025 per la Festa di Ognissanti e relativi orari d'apertura

Il 1° novembre ricorre la Festa di Ognissanti ma, nonostante la festività, come già fatto in passato e per altre festività, alcuni supermercati e centri commerciali resteranno aperti per consentire ai cittadini di fare acquisti anche in questa giornata. Per sapere con precisione quali punti vendita saranno operativi (e con quale orario di apertura) è consigliabile verificare telefonicamente o consultare il sito web della catena, ma di seguito sono riportate alcune indicazioni di massima sui supermercati e i centri commerciali aperti sabato 1° novembre 2025.

Quali sono i supermercati aperti sabato 1° novembre 2025

Catena per catena, ecco quali supermercati resteranno aperti sabato 1° novembre 2025:

Aldi – Sabato 1° novembre è prevista la chiusura delle seguenti filiali Aldi: Treviso, Vicenza in viale San Lazzaro, Jesolo, Belluno e Rimini in via Circonvallazione. Le filiali aperte dovrebbero seguire l’orario domenicale, consultabile sul sito.

– Sabato 1° novembre è prevista la chiusura delle seguenti filiali Aldi: Treviso, Vicenza in viale San Lazzaro, Jesolo, Belluno e Rimini in via Circonvallazione. Le filiali aperte dovrebbero seguire l’orario domenicale, consultabile sul sito. Bennet – I supermercati Bennet resteranno aperti anche nel giorno di Ognissanti, ma si consiglia di verificare sul sito web o tramite l’app Bennet Spesa Online gli orari specifici dei vari punti vendita ed eventuali eccezioni.

– I supermercati Bennet resteranno aperti anche nel giorno di Ognissanti, ma si consiglia di verificare sul sito web o tramite l’app Bennet Spesa Online gli orari specifici dei vari punti vendita ed eventuali eccezioni. Carrefour – Diversi supermercati Carrefour resteranno aperti anche sabato 1° novembre, con orari che potrebbero variare di città in città.

– Diversi supermercati Carrefour resteranno aperti anche sabato 1° novembre, con orari che potrebbero variare di città in città. Conad – Per la Festa di Ognissanti, diversi negozi Conad resteranno aperti con orari particolari, in special modo per quanto riguarda Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Puglia, Basilicata e Molise. È consigliabile consultare la mappa delle aperture per avere indicazioni più precise.

– Per la Festa di Ognissanti, diversi negozi Conad resteranno aperti con orari particolari, in special modo per quanto riguarda Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Puglia, Basilicata e Molise. È consigliabile consultare la mappa delle aperture per avere indicazioni più precise. Coop e Ipercoop – Anche Coop prevede l’apertura straordinaria di alcuni suoi supermercati sabato 1° novembre.

– Anche Coop prevede l’apertura straordinaria di alcuni suoi supermercati sabato 1° novembre. Crai – Crai ha deciso di demandare la gestione delle aperture festive ai singoli punti vendita. Si consiglia pertanto di verificare via telefono o sito web l’apertura del punto vendita in cui si ha intenzione di fare la spesa.

– Crai ha deciso di demandare la gestione delle aperture festive ai singoli punti vendita. Si consiglia pertanto di verificare via telefono o sito web l’apertura del punto vendita in cui si ha intenzione di fare la spesa. Despar – Anche per i negozi Despar è opportuno verificare online quali punti vendita rimarranno aperti in occasione della festività di Ognissanti.

– Anche per i negozi Despar è opportuno verificare online quali punti vendita rimarranno aperti in occasione della festività di Ognissanti. Esselunga – Diverse filiali Esselunga resteranno aperte sabato 1° novembre, ma con orari ridotti o modificati (consultabili online).

– Diverse filiali Esselunga resteranno aperte sabato 1° novembre, ma con orari ridotti o modificati (consultabili online). Eurospin – Anche Eurospin prevede l’apertura straordinaria di diversi punti vendita durante la giornata di sabato 1° novembre. In alcuni casi gli orari potrebbero essere ridotti.

– Anche Eurospin prevede l’apertura straordinaria di diversi punti vendita durante la giornata di sabato 1° novembre. In alcuni casi gli orari potrebbero essere ridotti. Famila – Diversi supermercati Famila accoglieranno i clienti anche sabato 1° novembre, ma alcuni punti vendita rimarranno aperti solo nella fascia mattutina. Online è possibile trovare informazioni ufficiali sugli orari.

– Diversi supermercati Famila accoglieranno i clienti anche sabato 1° novembre, ma alcuni punti vendita rimarranno aperti solo nella fascia mattutina. Online è possibile trovare informazioni ufficiali sugli orari. Il Gigante – Tutti i supermercati Il Gigante resteranno aperti sabato 1° novembre. Gli orari d’apertura possono variare da città a città.

– Tutti i supermercati Il Gigante resteranno aperti sabato 1° novembre. Gli orari d’apertura possono variare da città a città. Iper – Le aperture dei supermercati Iper possono subire variazioni in base alla zona. Si consiglia di verificare via telefono o sul web l’apertura del punto vendita.

– Le aperture dei supermercati Iper possono subire variazioni in base alla zona. Si consiglia di verificare via telefono o sul web l’apertura del punto vendita. Lidl – I negozi Lidl dovrebbero rimanere operativi durante la Festa di Ognissanti, ma con orari variabili.

– I negozi Lidl dovrebbero rimanere operativi durante la Festa di Ognissanti, ma con orari variabili. MD – La catena MD ha previsto un’apertura straordinaria per sabato 1° novembre, ma i punti vendita potrebbero osservare orari ridotti.

– La catena MD ha previsto un’apertura straordinaria per sabato 1° novembre, ma i punti vendita potrebbero osservare orari ridotti. Pam Panorama – Sul sito di Pam Panorama è possibile consultare l’elenco completo delle aperture e gli orari dei supermercati Pam Panorama per la giornata di Ognissanti.

– Sul sito di Pam Panorama è possibile consultare l’elenco completo delle aperture e gli orari dei supermercati Pam Panorama per la giornata di Ognissanti. Sigma – Anche per quanto riguarda Sigma è possibile verificare online l’elenco delle aperture straordinarie, con i relativi orari.

– Anche per quanto riguarda Sigma è possibile verificare online l’elenco delle aperture straordinarie, con i relativi orari. Todis – Gli orari d’apertura dei punti vendita Todis possono variare in base all’area geografica.

– Gli orari d’apertura dei punti vendita Todis possono variare in base all’area geografica. Unes e U2 – Diversi supermercati Unes e U2 rimarranno aperti sabato 1° novembre, ma con modalità differenti: alcuni saranno operativi solo la mattina, altri per l’intera giornata, altri ancora resteranno chiusi.

Quali sono i centri commerciali aperti sabato 1° novembre 2025

