I supermercati e i centri commerciali aperti il 1° novembre 2025
L'elenco di quali supermercati e centri commerciali resteranno aperti sabato 1° novembre 2025 per la Festa di Ognissanti e relativi orari d'apertura
Il 1° novembre ricorre la Festa di Ognissanti ma, nonostante la festività, come già fatto in passato e per altre festività, alcuni supermercati e centri commerciali resteranno aperti per consentire ai cittadini di fare acquisti anche in questa giornata. Per sapere con precisione quali punti vendita saranno operativi (e con quale orario di apertura) è consigliabile verificare telefonicamente o consultare il sito web della catena, ma di seguito sono riportate alcune indicazioni di massima sui supermercati e i centri commerciali aperti sabato 1° novembre 2025.
Quali sono i supermercati aperti sabato 1° novembre 2025
Catena per catena, ecco quali supermercati resteranno aperti sabato 1° novembre 2025:
- Aldi – Sabato 1° novembre è prevista la chiusura delle seguenti filiali Aldi: Treviso, Vicenza in viale San Lazzaro, Jesolo, Belluno e Rimini in via Circonvallazione. Le filiali aperte dovrebbero seguire l’orario domenicale, consultabile sul sito.
- Bennet – I supermercati Bennet resteranno aperti anche nel giorno di Ognissanti, ma si consiglia di verificare sul sito web o tramite l’app Bennet Spesa Online gli orari specifici dei vari punti vendita ed eventuali eccezioni.
- Carrefour – Diversi supermercati Carrefour resteranno aperti anche sabato 1° novembre, con orari che potrebbero variare di città in città.
- Conad – Per la Festa di Ognissanti, diversi negozi Conad resteranno aperti con orari particolari, in special modo per quanto riguarda Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Puglia, Basilicata e Molise. È consigliabile consultare la mappa delle aperture per avere indicazioni più precise.
- Coop e Ipercoop – Anche Coop prevede l’apertura straordinaria di alcuni suoi supermercati sabato 1° novembre.
- Crai – Crai ha deciso di demandare la gestione delle aperture festive ai singoli punti vendita. Si consiglia pertanto di verificare via telefono o sito web l’apertura del punto vendita in cui si ha intenzione di fare la spesa.
- Despar – Anche per i negozi Despar è opportuno verificare online quali punti vendita rimarranno aperti in occasione della festività di Ognissanti.
- Esselunga – Diverse filiali Esselunga resteranno aperte sabato 1° novembre, ma con orari ridotti o modificati (consultabili online).
- Eurospin – Anche Eurospin prevede l’apertura straordinaria di diversi punti vendita durante la giornata di sabato 1° novembre. In alcuni casi gli orari potrebbero essere ridotti.
- Famila – Diversi supermercati Famila accoglieranno i clienti anche sabato 1° novembre, ma alcuni punti vendita rimarranno aperti solo nella fascia mattutina. Online è possibile trovare informazioni ufficiali sugli orari.
- Il Gigante – Tutti i supermercati Il Gigante resteranno aperti sabato 1° novembre. Gli orari d’apertura possono variare da città a città.
- Iper – Le aperture dei supermercati Iper possono subire variazioni in base alla zona. Si consiglia di verificare via telefono o sul web l’apertura del punto vendita.
- Lidl – I negozi Lidl dovrebbero rimanere operativi durante la Festa di Ognissanti, ma con orari variabili.
- MD – La catena MD ha previsto un’apertura straordinaria per sabato 1° novembre, ma i punti vendita potrebbero osservare orari ridotti.
- Pam Panorama – Sul sito di Pam Panorama è possibile consultare l’elenco completo delle aperture e gli orari dei supermercati Pam Panorama per la giornata di Ognissanti.
- Sigma – Anche per quanto riguarda Sigma è possibile verificare online l’elenco delle aperture straordinarie, con i relativi orari.
- Todis – Gli orari d’apertura dei punti vendita Todis possono variare in base all’area geografica.
- Unes e U2 – Diversi supermercati Unes e U2 rimarranno aperti sabato 1° novembre, ma con modalità differenti: alcuni saranno operativi solo la mattina, altri per l’intera giornata, altri ancora resteranno chiusi.
Quali sono i centri commerciali aperti sabato 1° novembre 2025
Ecco una lista di centri commerciali che resteranno aperti sabato 1° novembre 2025:
- Roma Est – Il centro commerciale Roma Est sarà regolarmente aperto nella giornata di Ognissanti, con i seguenti orari: food area dalle 9.00 alle 23.00, ipermercato dalle 8.30 alle 21, Primark dalle 9 alle 22.
- Porta di Roma – Il centro commerciale Porta di Roma sarà regolarmente aperto sabato 1° novembre.
- Euroma 2 – Il centro commerciale Euroma 2 resterà aperto con orari straordinari: negozi dalle 10:00 alle 21:00, food and beverage dalle 10:00 alle 22:00, Ipermercato dalle 9:00 alle 21:00.
- Centro di Arese – Il centro commerciale di Arese resterà aperto dalle ore 9 alle 22.
- Piazza Portello – Il centro commerciale Piazza Portello osserverà il consueto orario (9-21) nella giornata di sabato 1° novembre.
- Merlata Bloom – I negozi del centro commerciale Merlata Bloom saranno aperti dalle 9 alle 22, a eccezione dell’Esselunga che aprirà alle 7.30.
- I Gigli – Il Centro Commerciale I Gigli di Firenze sarà aperto sabato 1° novembre con i negozi operativi dalle 9:00 alle ore 21:00.
- Centro Commerciale Campania – Il Centro Commerciale Campania resterà aperto dalle 10:00 alle 22:00.
- Parco Commerciale Grande Sud – Il Parco Commerciale Grande Sud sarà aperto dalle 9:00 alle 21:00.
