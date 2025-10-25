Classifica migliori torte al cioccolato al mondo: dominio Italia

Quali sono le migliori torte al cioccolato del mondo: dominio Italia nella classifica internazionale stilata dal portale specializzato Taste Atlas

Dominio italiano nella classifica delle migliori torte al cioccolato al mondo stilata dal portale specializzato Taste Atlas: sono diverse le specialità del nostro Paese presenti all’interno della graduatoria internazionale.

Migliori torte al cioccolato: le italiane in classifica

Sono dieci le italiane in classifica, a cominciare dalla Torta Caprese che occupa la seconda posizione. Dolce tradizionale dell’isola di Capri, la Caprese è una torta morbida al centro e croccante all’esterno. La ricetta prevede i seguenti ingredienti: mandorle, cioccolato fondente, uova, burro, zucchero e infine zucchero a velo per guarnire.

Terzo posto per la Torta Tenerina originaria di Ferrara, davanti alla Torta Setteveli di Palermo inserita al quarto posto, e alla Torta Savoia di Catania, presente in quinta posizione. Al sedicesimo posto troviamo la Torta Barozzi di Vignola, comune italiano della provincia di Modena; tre posizioni più in basso, invece, c’è la Torta 900, specialità di Ivrea (Città Metropolitana di Torino). Nella classifica delle migliori torte al cioccolato al mondo, alla posizione numero trentadue c’è la Torta Pistocchi, dolce di Firenze, città presente nella graduatoria dedicata alle mete preferite per i viaggi brevi in Europa.

Quattro posizioni più giù troviamo il Pampepato di Terni, tra le specialità italiane Igp (Indicazione Geografica Protetta). Al trentasettesimo posto c’è addirittura la Torta Osimhen: si tratta di una speciale torta realizzata in onore dell’attaccante nigeriano Victor Osimhen quando vestiva la maglia del Napoli, squadra con cui ha vinto lo Scudetto nella stagione 2022/2023. Appena un gradino più sotto c’è un altro prodotto tipico dell’Umbria: la Crescionda di Spoleto.

La migliore torta al cioccolato del mondo, secondo la graduatoria stilata da Taste Atlas, è la svedese Kladdkaka. Nella top ten, dopo le italiane Torta Caprese, Tenerina di Ferrara, Torta Setteveli di Palermo e Torta Savoia di Catania, al sesto troviamo la mitica Torta Sacher di Vienna che precede la brasiliana Bolo de Brigadeiro.

Dall’ottavo al decimo posto troviamo tre specialità degli Stati Uniti d’America: Molte Chocolate Cake, Texas Sheet Cake e Mississippi Mud Pie. La prima specialità dopo le prime dieci posizioni è l’argentina Chocotorta che precede, nell’ordine: Blackout Cake (Stati Uniti d’America), Schwarzwalder Kirschtorte (Germania), Torta Garash (Bulgaria), Reform Torta (Serbia), Torta Barozzi (Italia), Madarica (Croazia), Amandine (Romania), Torta 900 (Italia) e Prinzregententorte (Germania).

La classifica di Taste Atlas