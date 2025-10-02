Dopo il buio della depressione, Vittorio Sgarbi torna a sorridere grazie alla sua compagna Sabrina Colle: presto si terrà il loro matrimonio, ecco la location

Per Vittorio Sgarbi è il momento di pensare con gioia al futuro: negli ultimi mesi ha affrontato periodi davvero difficili, a causa della depressione che lo ha colpito dopo le sue dimissioni da Sottosegretario alla Cultura, ma la sua compagna Sabrina Colle gli è rimasta sempre accanto. E ora il critico d’arte ha deciso di compiere il grande passo, portandola all’altare. In un’intervista al “Corriere della Sera”, ha svelato i suoi propositi e persino la location delle nozze.

Vittorio Sgarbi, dalla depressione alle nozze con Sabrina

A più di un anno e mezzo dalla fine della sua esperienza politica come Sottosegretario della Cultura per l’attuale Governo, Vittorio Sgarbi sembra finalmente pronto ad archiviare uno dei capitoli più difficili della sua vita. Il critico d’arte aveva infatti dato le dimissioni nel febbraio 2024, una decisione che egli stesso aveva poi rivalutato più volte – e che infine aveva confermato. All’epoca era appena stato coinvolto in un’inchiesta giudiziaria su alcune sue operazioni riguardanti diverse opere d’arte: “Ritengo di aver subito un’ingiustizia assoluta. Che mi è pesata moltissimo, e mi è stata riconosciuta da pochi” – afferma Vittorio.

A seguito di queste vicende, è arrivata l’onda nera della depressione: Sgarbi ha iniziato a non provare più alcun interesse per quelle che sono sempre state le sue grandi passioni , sino a non aver più voglia di vivere. Poi i numerosi ricoveri, le flebo e la nutrizione parenterale per permettergli di non perdere eccessivamente peso – la depressione lo ha infatti portato a non mangiare più. Il suo sostegno più grande è stata Sabrina Colle, al fianco di Vittorio ormai dal 1998. In tutti questi anni insieme, più volte il critico d’arte le aveva fatto la fatidica proposta di matrimonio, che però non si è mai concretizzata. Ora, a quanto pare, l’intenzione c’è davvero.

La location del matrimonio di Vittorio Sgarbi

“Sabrina mi ha salvato la vita. Con il suo amore. E adesso la sposo” – dichiara conciso Vittorio Sgarbi, grato alla sua compagna per essergli rimasta accanto nel momento più difficile che ha mai dovuto affrontare. Sul futuro matrimonio preferisce non sbilanciarsi ancora eccessivamente, ma le intenzioni sono chiare: “La sposerò al più presto” – si legge nell’intervista al “Corriere della Sera”, sebbene non ci sia ancora una data precisa. E la location? Su quella, nessun dubbio: “A Venezia“. Affacciata languidamente sulla Laguna, la città non è soltanto uno dei luoghi più romantici al mondo, ma anche la custode di un incredibile patrimonio artistico.

In effetti, Sgarbi si è lasciato guidare dalla sua passione per l’arte nella scelta della location. Il matrimonio si terrà presso la Chiesa della Madonna dell’Orto, splendida architettura gotica situata nel sestiere di Cannaregio. È al suo interno che sono custoditi preziosissimi quadri, tra cui alcune pregiate opere del Tintoretto. Ma anche il San Giovanni Battista tra i santi Pietro, Marco, Girolamo e Paolo, capolavoro di Cima da Conegliano (che per un momento Vittorio aveva confuso con il Battesimo di Gesù, conservato invece presso la Chiesa di San Giovanni in Bragora).

I prossimi mesi saranno dunque molto intensi per Vittorio Sgarbi, che si sta pian piano lasciando la depressione alle spalle e sta finalmente pensando al futuro con la sua Sabrina. “Voglio ricominciare a vivere. A scrivere. Mi piacerebbe tornare ancora una volta a fare teatro. Intanto sto cercando di rafforzarmi. E di riaprirmi agli altri. Mi ero chiuso, come un riccio” – confessa il critico d’arte, provato dalle difficoltà che la vita gli ha posto davanti, ma ora consapevole di essere forte abbastanza da superarle.