Quali sono i supermercati e i centri commerciali aperti in Italia a Ferragosto 2025: le info sui punti vendita e gli orari di apertura per chi ha bisogno di fare un acquisto last minute.

I supermercati aperti a Ferragosto 2025 in Italia

La maggior parte di supermercati della catena Conad resterà aperta nella giornata di venerdì 15 agosto 2025, anche e gli orari di apertura e chiusura possono variare a seconda dei punti vendita. Alcuni, come quello di Sassari, osserveranno un orario ridotto a mezza giornata, cosa che sarà replicata anche domenica.

Molti supermercati Bennet saranno aperti il giorno di Ferragosto con orari ridotti, di solito fino alle 13:00, ma la fascia oraria può variare in base ai singoli punti vendita. Per quanto riguarda Carrefour, resta aperta la maggior parte dei supermercati, ma è consigliabile verificare sul sito ufficiale o chiamare il punto vendita di interesse onde evitare sorprese.

Variano di città in città le aperture dei supermercati Coop: molti osserveranno l’orario che va dalle 8.00 alle 14.00 e dalle 16.30 alle 20.00. La catena Crai affida ai singoli esercenti la gestione degli orari festivi: vale il solito consiglio di verificare prima di recarsi nel punto vendita interessato.

Sul sito di Despar è disponibile una sezione dedicata alle Aperture Straordinarie di Ferragosto 2025, dove sono indicati gli orari dei punti vendita per le giornata di giovedì 14 e venerdì 15 agosto. Esselunga, ha confermato che oltre 130 negozi saranno operativi il 15 agosto, anche se per conoscere gli orari precisi si consiglia di consultare il sito web oppure l’app del marchio.

Al pari di Esselunga e delle altre catene già citate, anche per Famila, Il Gigante, Iper, Lidl, MD, Pam – Panorama, Unes e U2 è consigliabile consultare i rispettivi siti online per conoscere le aperture dei punti vendita e gli orari.

I centri commerciali aperti e chiusi il 15 agosto

Per quanto riguarda i vari centri commerciali italiani, tra quelli situati in Campania il Centro Commerciale di Marcianisse resta aperto dalle ore 10.00 alle 22.00 di venerdì 15 agosto 2025; il Parco Commerciale Grande Sud di Giugliano apre dalle 9.00 alle 21.00, mentre Le Porte di Napoli di Afragola resta chiuso il 15 agosto.

Restando in Campania, apertura dalle 10.00 alle 21.00 per Quarto Nuovo, mentre per Neapolis – Napoli Via Argine valgono i seguenti orari: dalle 9.30 alle 21.00 la zona shopping, dalle 8.30 alle 21.00 il supermercato e dalle 9.30 alle 21.00 la zona food.

Spostandosi in Toscana, la grande novità di quest’anno è l’apertura del Centro Commerciale I Gigli che nella giornata di Ferragosto sarà aperto dalle 9.00 alle 21.00. Anche l’outlet di Barberino del Mugello sarà aperto in occasione della Festa dell’Assunta e in via straordinaria chiuderà alle 23.00.

Orario dalle 10.00 alle 21.00 per un altro noto outlet della regione, quello situato in via Enzo Ferrari a Foiano della Chiaia. Consueto orario per l’outlet The Mall a Leccio, frazione del comune di Reggello, quest’ultimo noto per la presenza del Castello di Sammezzano: l’apertura è dalle 10.00 alle 20.00.

In Veneto aperto dalle 10.00 alle 22 il Noventa di Piave Designer Outlet, dalle 10.00 il Centro Giotto di Padova, dalle 9.00 alle 20.00 il Valecenter di Marcon (Venezia), dalle 8.30 alle 13.00 Aponense di Abano Terme in provincia di Padova. Chiuso il Palladio di Vicenza, così come tutti i negozi del Centro Commerciale Le Piramidi di Torri di Quartesolo.