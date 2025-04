Quali sono i supermercati e i centri commerciali aperti in Italia il 25 aprile 2025, Festa della Liberazione: possibili novità sugli orari

Il 25 aprile, Festa della liberazione, quest’anno cade di venerdì: un’ottima occasione per tanti italiani di approfittare del ponte per un viaggio o per restare a casa e rilassarsi in vista del ritorno al lavoro.

Tra i dubbi più frequenti alla vigilia delle festività c’è sicuramente quello legato a quali supermercati restano aperti. I motivi per avere bisogno di un acquisto last minute sono tanti: ecco la situazione in vista del 25 aprile del 2025.

Supermercati aperti in Italia il 25 aprile 2025

Sono diversi i supermercati italiani che restano aperti durante la Festa della liberazione del 25 aprile: molti punti vendita di Aldi, per esempio, sono aperti regolarmente ma in alcuni possono variare gli orari a seconda della località.

Anche Bennet mantiene aperti molti dei suoi punti vendita per il 25 aprile ma si consiglia di consultare il sito ufficiale per verificare gli orari di apertura nei negozi più vicini alla propria zona. Carrefour ha confermato l’apertura di molti suoi supermercati e in particolar modo i Carrefour Express, presenti nei centri urbani, sono quelli più facilmente aperti.

Per Conad il discorso è leggermente diverso: la decisione viene lasciata ai singoli punti vendita e per il 25 aprile molte filiali saranno regolarmente aperte con orari ridotti. Per quanto riguarda Coop e Ipercoop, le aperture per la Festa della liberazione sono garantite per molti punti vendita, magari con orari ridotti.

Crai è un’altra insegna che lascia la gestione dei giorni festivi ai singoli esercenti: in alcune località, dunque, i supermercati saranno regolarmente aperti con orari che possono variare di caso in caso. Per conoscere i punti vendita aperti di Despar si può controllare l’orario del negozio più vicino sul sito ufficiale della catena.

Esselunga, tra le aziende italiane da oltre un miliardo di ricavi, ha già provveduto ad annunciare in anticipo l’apertura di molti punti vendita, in modo particolare quelli situati nelle grandi città e nei centri commerciali: l’orario dovrebbe essere festivo ma vale sempre la pena controllare in anticipo sul sito web.

Le aperture straordinarie per il 25 aprile

Aperture straordinarie per Famila: molti dei suoi punti vendita restano aperti durante la giornata di venerdì 25 aprile 2025, anche le l’orario potrebbe variare rispetto ai giorni normali. Il Gigante ha comunicato che quasi tutti i suoi punti vendita saranno aperti eccezionalmente in occasione della Festa della liberazione, tranne quello di Cinisello Balsamo in via Aquileia e quello di Cantello.

Possono subire delle modifiche dal punto di vista degli orari i punti vendita sotto l’insegna Iper: sempre bene consultare il sito web dell’insegna oppure telefonare al supermercato che si intende raggiungere, così da avere la certezza di trovarlo aperto.

Anche i supermercati Lidl potrebbero osservare delle variazioni dal punto di vista degli orari per la Festa della Liberazione. Negozi aperti per la catena MD il 25 aprile: alcuni punti vendita potrebbero osservare un orario di lavoro ridotto e per questo si consiglia di controllare la pagina dedicata ai singoli supermercati del marchio. Aperti durante il giorno della liberazione molti negozi di Unes e Pan Panorama: vale sempre lo stesso discorso, quello di verificare sui rispettivi siti ufficiali prima di uscire di casa.

I centri commerciali aperti il 25 aprile 2025

Per quanto riguarda i centri commerciali, resteranno aperti il 25 aprile a Roma i centri Aura, Castel Romano Outlet, Euroma2 (ipermercato chiuso), I Granai, Porta di Roma, Talenti Village, Roma Est, Valmontone Outlet.

In zona Milano, serrande aperte per il Centro di Arese, il Centro Commerciale Fiordaliso di Rozzano, Merlata Bloom e il CityLife Shopping District.

A Firenze sarà aperto il Centro Commerciale I Gigli, mentre a Giugliano (Napoli) sarà possibile fare shopping al Centro Grande Sud. Si consiglia, anche in questo caso, di visitare i siti internet delle attività per possibili variazioni negli orari.