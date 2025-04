Anche nella giornata del Primo maggio, festa dei lavoratori, ci saranno alcuni supermercati e centri commerciali aperti in Italia: quali e gli orari

Il Primo Maggio è la Festa dei Lavoratori, una ricorrenza dal profondo significato sociale e celebrata in Italia e nel mondo per ricordare le conquiste ottenute dai lavoratori in termini di diritti, sicurezza e dignità. Una giornata tradizionalmente dedicata al riposo, alle manifestazioni, ai concerti o alle gite fuori porta. Proprio perché è un momento di svago e convivialità, capita spesso che ci si ritrovi all’ultimo minuto con la necessità di acquistare qualcosa per un pic-nic o per preparare un dolce da gustare con amici o famiglia. Nonostante il carattere festivo della giornata, alcune attività commerciali, soprattutto della grande distribuzione, decidono di rimanere aperte anche se solo con orari ridotti. Ecco, quindi, una guida utile ai supermercati e centri commerciali aperti il 1° maggio 2025 in Italia.

Supermercati aperti il Primo Maggio 2025

Il Primo Maggio è la giornata che celebra i diritti dei lavoratori ma è anche l’occasione perfetta per godersi un pranzo con la famiglia o gli amici. Chi ha bisogno di acquistare qualcosa all’ultimo minuto o di fare la spesa anche domani può contare su alcuni supermercati aperti anche il Primo Maggio.

Tra le principali catene di supermercati aperte, Aldi prevede aperture con orari festivi, ma variabili in base alla località, quindi, è sempre meglio controllare il sito ufficiale. Anche Bennet terrà aperti molti punti vendita, con orari specifici disponibili sull’app o sul sito web. Carrefour adotterà aperture locali differenziate, da verificare sempre online. Alcuni punti vendita Conad potrebbero essere aperti dato che la decisione spetta ai singoli negozi. Lo stesso ha deciso di fare anche Crai che lascia la decisione ai punti vendita, così come aveva fatto anche per Pasqua e Pasquetta. Anche Despar non ha orari validi su tutto il territorio nazionale ma invita i clienti a controllare caso per caso online.

Coop e Ipercoop invece resteranno chiusi per scelta aziendale, nel rispetto della festività. Anche Esselunga ha già annunciato che tutti i suoi negozi saranno chiusi il 1° maggio. Famila garantirà aperture straordinarie in molte sedi, generalmente solo al mattino, e Il Gigante prevede l’apertura di quasi tutti i propri negozi. Iper e Lidl potrebbero essere aperti, ma è bene consultare i rispettivi siti ufficiali. Anche MD manterrà molti punti vendita operativi, seppur con orari ridotti, mentre Pam Panorama comunicherà gli orari dei singoli punti vendita tramite il proprio sito. Infine, per quanto riguarda Unes e U2, le aperture saranno diversificate, con alcuni negozi aperti solo al mattino e altri per l’intera giornata.

I centri commerciali aperti 1° maggio

Anche se il Primo Maggio è una giornata festiva, diversi centri commerciali in Italia decideranno di restare aperti, soprattutto nelle grandi città e nelle zone turistiche. In questi casi, la presenza di cinema, ristoranti o supermercati interni influenza la scelta di mantenere l’accesso. Spesso le aree food e intrattenimento rimangono accessibili, mentre i negozi possono osservare orari ridotti.

Tra i centri commerciali che saranno aperti anche il Primo Maggio a Roma, si possono citare il Castel Romano Designer Outlet e Centro Commerciale Aura -Valle Aurelia. Anche Parco Commerciale Da Vinci a Fiumicino e il Centro Commerciale Euroma2 avranno negozi aperti il 1° maggio dalle 10 alle 21. A Milano il Centro di Arese sarà aperto anche durante la Festa dei Lavoratori come già successo in altre occasioni come Pasquetta e 25 aprile. Aperto anche l’Assago Milanofiori, uno dei centri commerciali più famosi dell’area milanese.

In Veneto sono aperti il Noventa di Piave Designer Outlet e Valecenter di Marcon (Venezia) con orari dalle 10 alle 20. Sarà aperto anche il centro commerciale Nave De Vero di Marghera (Venezia) dalle 10 alle 21. In Campania si trovano aperti Maximall Salerno – Pontecagnano, Centro Commerciale Campania – Marcianise e La Reggia – Marcianise. Saranno aperti a Napoli anche Neapolis e Azzurro con orari dalle 10 alle 21 mentre Vulcano Buono aperto dalle 10 alle 22.