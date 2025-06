I supermercati e i centri commerciali che rimarranno aperti nelle principali città in occasione della Festa della Repubblica di lunedì 2 giugno 2025

Il 2 giugno si celebra la Festa della Repubblica Italiana, data che commemora il referendum del 1946 che segnò la nascita della Repubblica. In questa giornata, molti approfittano del tempo libero per organizzare pranzi, gite o semplicemente per rilassarsi. Può capitare, però, di avere necessità di fare acquisti all’ultimo minuto (ma non solo) per questo alcuni supermercati o centri commerciali rimangono aperti. Vediamo quali saranno operativi il 2 giugno 2025.

Supermercati aperti il 2 giugno 2025 in Italia

Il 2 giugno, Festa della Repubblica, ricade quest’anno di lunedì e nonostante molti abbiano deciso di mettersi in auto per un week-end lungo, segnando giornate da bollino rosso, altri rimangono in città. Per questo come già accaduto per altre festività come Pasqua, il 25 aprile o il 1° maggio, molti supermercati hanno scelto di rimanere aperti, anche se con orari che variano in base alle località.

La catena Esselunga, ad esempio, garantirà l’apertura dalle 8 alle 20 nella maggior parte dei negozi, ma alcuni punti vendita, come le LaEsse a Milano, potrebbero osservare orari ridotti. Anche Conad terrà aperti numerosi punti vendita in tutta Italia, sebbene gli orari possano cambiare in base alla località; per questo è sempre consigliabile consultare il sito ufficiale per verificare l’orario del supermercato più vicino. Carrefour, dal canto suo, non prevede chiusure, ma i suoi orari possono variare sensibilmente da zona a zona. È buona norma controllare direttamente online o contattare il punto vendita per avere conferma degli orari esatti.

La situazione per Lidl è simile: la maggior parte dei supermercati sarà aperta con orario festivo, spesso dalle 8 alle 21:30, ma con possibili differenze locali. Anche per Eurospin alcuni negozi resteranno aperti, mentre altri potrebbero osservare chiusura od orario ridotto. La Coop, invece, ha scelto una gestione differenziata a livello regionale: alcune cooperative, come Coop Liguria e Coop Lombardia, terranno i punti vendita aperti, mentre altre resteranno chiuse. Gli orari sono in molti punti vendita quelli ridotti che vanno dalle 8:30 alle 13:30.

Anche Bennet terrà aperti i supermercati, ma con orari che cambiano a seconda del punto vendita: per questo è sempre utile consultare il sito o l’app dedicata. MD, invece, prevede l’apertura straordinaria in molti punti vendita, ma anche qui potrebbero esserci orari ridotti o cambiamenti da città a città. Pam Panorama, nella maggior parte dei casi, sarà aperta dalle 9 alle 21, mentre altri marchi come Il Gigante, Famila, Crai e Despar prevedono aperture ma con orari variabili.

Centri commerciali aperti il 2 giugno 2025 in Italia

Passando ai centri commerciali, la situazione vede la maggior parte dei grandi mall italiani che ha deciso di restare aperta per accogliere i visitatori e offrire una giornata di shopping e svago. A Roma, Castel Romano Designer Outlet sarà aperto con orario regolare, mentre Valmontone Outlet aprirà dalle 10 alle 21 per i negozi e fino alle 23 per l’area food. Anche Euroma2 accoglierà i clienti dalle 10 alle 21 per i negozi e fino alle 22 per la ristorazione. Il Centro Commerciale Aura, sempre nella capitale, avrà il supermercato Pam aperto dalle 8 alle 21, i negozi dalle 9:30 alle 21. Porta di Roma garantirà l’apertura dei negozi dalle 10 alle 22, con la zona ristorazione attiva fino alle 23. Il Maximo Shopping Center manterrà gli orari abituali.

Anche nel nord Italia non mancano le opportunità di shopping: Ikea Milano San Giuliano sarà aperto dalle 9 alle 21. A Milano anche il Centro di Arese sarà aperto come già avvenuto in altre occasioni come Pasquetta e 25 aprile. Ugualmente aperti anche il Centro merlata Bloom aperto e Citylife Shopping District, il più grande distretto urbano dedicato allo shopping che accoglierà i visitatori dalle 9 alle 20. Il Serravalle Designer Outlet (Alessandria) sarà operativo dalle 10 alle 20, così come il Noventa di Piave Designer Outlet (Venezia). Anche Nave de Vero a Marghera (Venezia) resterà regolarmente aperto.

Nella zona di Napoli e provincia, il Centro Commerciale Campania a Marcianise sarà aperto dalle 10 alle 22, mentre l’Outlet La Reggia aprirà dalle 10 alle 20. Anche il Centro Commerciale Neapolis sarà regolarmente aperto. Anche in Sicilia diversi centri commerciali resteranno aperti il 2 giugno 2025, offrendo ai visitatori la possibilità di dedicarsi allo shopping anche durante la Festa della Repubblica. In particolare a Palermo il Centro Commerciale Conca d’Oro sarà aperto dalle 9 alle 21, il Sicilia Outlet Village in provincia di Enna, invece, sarà aperto dalle 10 alle 21.