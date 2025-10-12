di
Chef Locatelli tra gli uomini di mezza età più attraenti al mondo
Il Times ha pubblicato la lista degli uomini e delle donne di mezza età più attraenti al mondo. In mezzo ad attori e attrici di Hollywood, cantanti e anche un politico, ha trovato spazio un personaggio di casa nostra.
