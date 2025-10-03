Si è svolta per la prima volta a Milano la cerimonia dei Best Chef Awards 2025: scopriamo quali sono tutti i cuochi italiani premiati con i "coltelli"

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

Quali sono i migliori cuochi d’Italia (e del mondo)? Ce lo rivela la classifica stilata da The Best Chef Awards 2025, l’annuale premiazione volta ad individuare le eccellenze in ambito culinario. Questa si è rivelata l’edizione delle grandi novità: per la prima volta, la cerimonia si è tenuta in Italia – e più precisamente a Milano, presso gli East End Studios. E la consueta classifica, proprio come l’anno scorso, è stata sostituita da una valutazione a base di “coltelli”, assegnati dai giudici agli chef in lizza. Rimane invece presente il podio, che celebra i tre migliori cuochi del mondo. Scopriamo quali sono le eccellenze italiane.

Chi è il miglior cuoco al mondo per The Best Chef Awards 2025

Si è svolta giovedì 2 ottobre la cerimonia di premiazione dei Best Chef Awards 2025, per la prima volta in una città italiana: “Abbiamo scelto Milano perché è una città aperta al nuovo, per la candidatura Unesco della cucina tricolore, perché in questo 2025 ricorrono i trent’anni di una delle insegne che hanno fatto la storia, l’Osteria Francescana” – spiega Cristian Gadau, fondatore del progetto. Quest’anno, la giuria era composta da 972 esperti del settore (tra gastronomi e giornalisti), che hanno espresso le loro preferenze attraverso una votazione online.

Vediamo subito il podio: al primo posto spicca ancora una volta Rasmus Munk, giudicato il miglior cuoco del mondo dai Best Chef Awards 2025. Celeberrimo è il suo ristorante Alchemist, a Copenhagen, che è già stato premiato con due stelle Michelin e una stella Verde. Medaglia di bronzo per Ana Roš, chef di Hiša Franko (tre stelle Michelin) a Caporetto, che si aggiudica il secondo posto. Il podio si chiude infine con Himanshu Saini, chef indiano del Trèsind Studio (tre stelle Michelin) a Dubai.

Tutti gli italiani premiati ai Best Chef Awards 2025 a Milano

Come anticipato, dallo scorso anno (ad eccezione del podio) non esiste più una classifica, bensì una valutazione basata sull’assegnazione dei “coltelli”, da uno a tre in base al livello di eccellenza raggiunto dagli chef. L’Italia, patria della buona cucina, si distingue ancora una volta con ben 73 cuochi premiati: ecco l’elenco stilato da The Best Chef Awards 2025.

Chef premiati con 1 coltello:

Alessandro Gilmozzi, El Molin (Cavalese);

Alessandro Negrini & Fabio Pisani, Il Luogo Aimo e Nadia (Milano);

Alex Manzoni, Osteria degli Assonica (Sorisole);

Alfio Ghezzi, Senso (Limone sul Garda);

Amanda Eriksson, Wood (Breuil-Cervinia);

Anthony Genovese, Il Pagliaccio (Roma);

Antonio Ziantoni, Zia (Roma);

Carmelo Trentacosti, Mec (Palermo);

Daniele Bendanti, Oltre (Bologna);

Davide Caranchini, Materia (Cernobbio);

Diego Rossi, Trippa (Milano);

Enrico Marmo, Balzi Rossi (Ventimiglia);

Francesco Apreda, Idylio (Roma);

Francesco Sodano, Famiglia Rana (Oppeano);

Francesco Sposito, Taverna Estia (Brusciano);

Francesco Stara, Fradis Minoris (Pula);

Gianfranco Pascucci, Pascucci al Porticciolo (Fiumicino);

Giuseppe Iannotti, Krèsios (Telese);

Isa Mazzocchi, La Palta (Borgonovo Val Tidone);

Luca Abbruzzino, Abbruzzino Oltre (Lamezia Terme);

Luca Natalini, Autem* (Milano);

Luigi Coppola, Casa Coloni (Paestum);

Marco Ambrosino, Sustànza (Napoli);

Marina Ravarotto, ChiaroScuro (Cagliari);

Matteo Poggi, Al Cambio (Bologna);

Mattia Pecis, Cracco Portofino (Portofino);

Paolo Griffa, Caffè Nazionale (Aosta);

Ronald Bukri, Coro (Orvieto);

Roy Caceres, Orma (Roma);

Salvatore Morello, Inkiostro (Parma);

Sarah Cicolini, Santo Palato (Roma);

Simone Cantafio, La Stüa de Michil (Corvara in Badia);

Valentino Cassanelli, Lux Lucis (Forte dei Marmi);

Antonio Guida, Seta (Milano).

Chef premiati con 2 coltelli:

Alberto Gipponi, Dina (Gussago);

Andrea Aprea, Andrea Aprea (Milano);

Antonia Klugmann, L’Argine a Vencó (Dolegna Del Collio);

Antonino Cannavacciuolo, Villa Crespi (Orta San Giulio);

Carlo Cracco, Cracco (Milano);

Francesco Brutto & Chiara Pavan, Venissa (Venezia);

Ciro Scamardella, Pipero Roma (Roma);

Davide Di Fabio, Dalla Gioconda (Gabicce Monte);

Davide Guidara, I Tenerumi (Vulcano);

Davide Oldani, D’O (Cornaredo);

Domenico Marotta, Marotta (Squille);

Donato Ascani, Glam (Venice);

Edoardo Tilli, Podere Belvedere Tuscany (Pontassieve);

Errico Recanati, Andreina (Loreto);

Franco Pepe, Pepe in Grani (Caiazzo);

Gaetano Trovato, Arnolfo (Colle di Val d’Elsa);

Gennaro Esposito, Torre del Saracino (Vico Equense);

Giancarlo Perbellini, Casa Perbellini 12 Apostoli (Verona);

Gianluca Gorini, Da Gorini (San Piero in Bagno);

Heinz Beck, La Pergola (Roma);

Jacopo Ticchi, Da Lucio (Rimini);

Matias Perdomo, Contraste (Milano);

Maicol Izzo, Piazzetta Milù (Castellamare di Stabia);

Moreno Cedroni, Madonnina Del Pescatore (Senigallia);

Niko Romito, Reale (Castel di Sangro);

Nino Rossi, Qafiz (Santa Cristina D’Aspromonte);

Riccardo Gaspari, SanBrite (Cortina d’Ampezzo);

Karime López & Takahiko Kondo, Gucci Osteria (Firenze).

Chef premiati con 3 coltelli:

Enrico Crippa, Piazza Duomo (Alba);

Floriano Pellegrino & Isabella Potì, Bros’ (Martina Franca);

Jessica Rosval, Al Gatto Verde (Modena);

Massimiliano Alajmo, Le Calandre (Rubano);

Massimo Bottura, Osteria Francescana (Modena);

Mauro Uliassi, Uliassi (Senigallia);

Michelangelo Mammoliti, La Rei Natura (Serralunga d’Alba);

Michele Lazzarini, Contrada Bricconi (Oltressenda Alta);

Norbert Niederkofler, Atelier Moessmer (Brunico);

Riccardo Camanini, Lido 84 (Gardone Riviera);

Stefano Baiocco, Villa Feltrinelli (Gargnano).

I premi speciali ai cuochi italiani ai Best Chef Awards 2025

Infine, non ci resta che scoprire quali sono i premi speciali che si sono aggiudicati i migliori chef italiani. Per celebrare la location che ha ospitato questa edizione dei Best Chef Awards, è stato assegnato il premio The Best Milan Award: ad ottenerlo è stato Andrea Aprea, con il suo ristorante Andrea Aprea. È invece Massimo Bottura, con la sua Osteria Francescana di Modena, ad essere il vincitore del The Best Visionary Award. Mentre Diego Rossi, chef di Trippa (Milano), conquista il The Best Origins & Future Award.