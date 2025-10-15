La classifica 2025 delle città italiane con il clima migliore

L’Indice di vivibilità climatica del ‘Corriere della Sera’ in collaborazione con ‘IlMeteo.it’ è giunto alla quarta edizione e ha eletto quali sono le città con il miglior clima in Italia, stando ai dati raccolti nel 2024.

Per ogni città sono stati presi in esami diversi fattori, tra i quali si possono citare: ondate di calore, notti tropicali, temperatura percepita, siccità, caldo africano, escursione termica, giorni freddi, giorni di gelo, nebbia, nuvolosità, comfort per umidità, raffiche di vento, brezza estiva, giorni di pioggia, eventi estremi e piogge intense.

Sull’edizione online del ‘CorSera’ si legge che il 2024 è stato “l’anno più caldo di sempre del nostro Paese, con una temperatura media di 1,36 gradi superiore ai valori climatici di riferimento 1991-2020. Al Centro-Sud si sono registrati addirittura +1,63 °C sulla media, sopra anche il limite (+1,5 °C) che gli Accordi di Parigi sottoscritti anche dall’Italia indicano come livello da non superare per evitare problemi che potrebbero essere irreparabili”.

Dalla classifica non escono troppo bene le grandi città, eccezion fatta per Napoli che dal 79esimo posto è balzata fino in seconda posizione, e Torino che occupa il dodicesimo posto. A beneficiare maggiormente del clima del 2024 sono state le città di mare come Ancona, Palermo e Trieste.