Svelate quali sono le 40 migliori grappe in Italia per il 2026: ecco tutte le eccellenze premiate con i Cinque Grappoli della nuova Guida Bibenda

Svelate quali sono le migliori grappe d’Italia: a eleggere le eccellenze del nostro Paese è la storica Guida Bibenda della Fondazione Italiana Sommelier, giunta alla sua 28esima edizione. La guida offre una panoramica complessiva della migliori produzione di grappa italiana.

Guida Bibenda, le migliori grappe italiane per il 2026

In totale sono 40 le grappe italiane che hanno ottenuto i Cinque Grappoli, il massimo riconoscimento della Guida Bibenda. La nuova edizione 2026 vede il Piemonte ottenere il titolo di regione con più grappe premiate, ben 15.

La Fondazione Italiana Sommelier, presieduta da Franco Maria Ricci, ha premiato 7 grappe del Veneto, 6 del Friuli Venezia Giulia, 3 del Trentino, 3 della Toscana e una di Valle d’Aosta, Marche, Lazio, Calabria, Abruzzo e Sicilia.

Tre le grappe piemontesi che hanno ottenuto il riconoscimento dei Cinque Grappoli, 3 appartengono alle Distillerie Berta: Grappa Invecchiata Selezione del Fondatore Paolo Berta 2005, Grappa Amarone Ròndena Riserva e Grappa Invecchiata Tre Soli Tre 2016. Restando sempre in Piemonte, 3 riconoscimenti anche per Gaja con Grappa Sperss, Grappa di Barbaresco e Grappa Gaia & Rey.

La seconda regione d’Italia più premiata nella nuova edizione della Guida 2026 si Bibenda dedicata alle migliori grappe del nostro Paese è il Veneto, dove spicca Castagner con 3 riconoscimenti: Grappa Fuoriclasse Leon 14 Anni Riserva, Grappa Fuoriclasse Leon 7 Anni Riserva e Grappa Fuoriclasse Leon 3 Anni Riserva. In Toscana bene Nannoni con 2 grappe premiate: Grappa di Brunello Riserva 20 Anni e Grappa di Brunello Oro dei Carati Riserva.

Le grappe premiate con i Cinque Grappoli

Abruzzo

Masciarelli – Grappa di Montepulciano d’Abruzzo Riserva Marina Cvetic

Calabria

Brigante Vigneti & Cantina – Grappa di Gaglioppo 0727

Friuli Venezia Giulia

Bepi Tosolini – Grappa Barrique Oro

Bepi Tosolini – Grappa Barrique I Legni Rovere

Ceschia – Grappa di Ramandolo del Fondatore Giacomo Ceschia

Ceschia – Grappa di Ramandolo Classica

Nonino – ÙE Acquavite d’Uva Riserva 40th Anniversary Monovitigno Aged 5 Years

Nonino – Grappa Vendemmia Riserva 18 Mesi 2021

Lazio

Cantina Sant’Andrea – Grappa di Moscato di Terracina Oppidum

Marche

Stefano Mancinelli – Grappa di Lacrima di Morro d’Alba Terre dei Goti 2015

Piemonte

Ab Selezione Italian Spirits – Grappa di Moscato di Terracina

Distilleria Beccaris – Grappa di Amarone Shapes 2021

Distilleria Beccaris – Grappa di Moscato Shapes Double Cask 2001

Distilleria Santa Teresa-Marolo – Grappa di Moscato 18 Anni 2005

Distilleria Sibona – La Grappa di Moscato

Distillerie Berta – Grappa Invecchiata Selezione del Fondatore Paolo Berta 2005

Distillerie Berta – Grappa Amarone Ròndena Riserva

Distillerie Berta – Grappa Invecchiata Tre Soli Tre 2016

Distillerie Fratelli Francoli – Grappa La Visione di Luigi Riserva

Distillerie Fratelli Francoli – Grappa Sorsi di Barolo

Gaja – Grappa Sperss

Gaja – Grappa di Barbaresco

Gaja – Grappa Gaia & Rey

Magnoberta – Grappa del Piemonte Alessandro Riserva 2006

Magnoberta – Grappa del Piemonte Morbida Barrique

Sicilia

Zisola – Grappa Sessanta

Toscana

Castello di Fonterutoli – Grappa Castello Fonterutoli Riserva

Nannoni – Grappa di Brunello Riserva 20 Anni

Nannoni – Grappa di Brunello Oro dei Carati Riserva

Trentino

Marzadro – Grappa Grappa Espressione Solera

Marzadro – Grappa Giare Amarone

Villa De Varda – Grappa Amarone Riserva

Valle d’Aosta

Distillati Levi – Grappa di Petite Arvine affinata in barrique di Sopraquota 900

Veneto