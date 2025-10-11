Cinque Grappoli, le 40 migliori grappe italiane per il 2026
Svelate quali sono le 40 migliori grappe in Italia per il 2026: ecco tutte le eccellenze premiate con i Cinque Grappoli della nuova Guida Bibenda
Svelate quali sono le migliori grappe d’Italia: a eleggere le eccellenze del nostro Paese è la storica Guida Bibenda della Fondazione Italiana Sommelier, giunta alla sua 28esima edizione. La guida offre una panoramica complessiva della migliori produzione di grappa italiana.
Guida Bibenda, le migliori grappe italiane per il 2026
In totale sono 40 le grappe italiane che hanno ottenuto i Cinque Grappoli, il massimo riconoscimento della Guida Bibenda. La nuova edizione 2026 vede il Piemonte ottenere il titolo di regione con più grappe premiate, ben 15.
La Fondazione Italiana Sommelier, presieduta da Franco Maria Ricci, ha premiato 7 grappe del Veneto, 6 del Friuli Venezia Giulia, 3 del Trentino, 3 della Toscana e una di Valle d’Aosta, Marche, Lazio, Calabria, Abruzzo e Sicilia.
Tre le grappe piemontesi che hanno ottenuto il riconoscimento dei Cinque Grappoli, 3 appartengono alle Distillerie Berta: Grappa Invecchiata Selezione del Fondatore Paolo Berta 2005, Grappa Amarone Ròndena Riserva e Grappa Invecchiata Tre Soli Tre 2016. Restando sempre in Piemonte, 3 riconoscimenti anche per Gaja con Grappa Sperss, Grappa di Barbaresco e Grappa Gaia & Rey.
La seconda regione d’Italia più premiata nella nuova edizione della Guida 2026 si Bibenda dedicata alle migliori grappe del nostro Paese è il Veneto, dove spicca Castagner con 3 riconoscimenti: Grappa Fuoriclasse Leon 14 Anni Riserva, Grappa Fuoriclasse Leon 7 Anni Riserva e Grappa Fuoriclasse Leon 3 Anni Riserva. In Toscana bene Nannoni con 2 grappe premiate: Grappa di Brunello Riserva 20 Anni e Grappa di Brunello Oro dei Carati Riserva.
Le grappe premiate con i Cinque Grappoli
Abruzzo
- Masciarelli – Grappa di Montepulciano d’Abruzzo Riserva Marina Cvetic
Calabria
- Brigante Vigneti & Cantina – Grappa di Gaglioppo 0727
Friuli Venezia Giulia
- Bepi Tosolini – Grappa Barrique Oro
- Bepi Tosolini – Grappa Barrique I Legni Rovere
- Ceschia – Grappa di Ramandolo del Fondatore Giacomo Ceschia
- Ceschia – Grappa di Ramandolo Classica
- Nonino – ÙE Acquavite d’Uva Riserva 40th Anniversary Monovitigno Aged 5 Years
- Nonino – Grappa Vendemmia Riserva 18 Mesi 2021
Lazio
- Cantina Sant’Andrea – Grappa di Moscato di Terracina Oppidum
Marche
- Stefano Mancinelli – Grappa di Lacrima di Morro d’Alba Terre dei Goti 2015
Piemonte
- Ab Selezione Italian Spirits – Grappa di Moscato di Terracina
- Distilleria Beccaris – Grappa di Amarone Shapes 2021
- Distilleria Beccaris – Grappa di Moscato Shapes Double Cask 2001
- Distilleria Santa Teresa-Marolo – Grappa di Moscato 18 Anni 2005
- Distilleria Sibona – La Grappa di Moscato
- Distillerie Berta – Grappa Invecchiata Selezione del Fondatore Paolo Berta 2005
- Distillerie Berta – Grappa Amarone Ròndena Riserva
- Distillerie Berta – Grappa Invecchiata Tre Soli Tre 2016
- Distillerie Fratelli Francoli – Grappa La Visione di Luigi Riserva
- Distillerie Fratelli Francoli – Grappa Sorsi di Barolo
- Gaja – Grappa Sperss
- Gaja – Grappa di Barbaresco
- Gaja – Grappa Gaia & Rey
- Magnoberta – Grappa del Piemonte Alessandro Riserva 2006
- Magnoberta – Grappa del Piemonte Morbida Barrique
Sicilia
- Zisola – Grappa Sessanta
Toscana
- Castello di Fonterutoli – Grappa Castello Fonterutoli Riserva
- Nannoni – Grappa di Brunello Riserva 20 Anni
- Nannoni – Grappa di Brunello Oro dei Carati Riserva
Trentino
- Marzadro – Grappa Grappa Espressione Solera
- Marzadro – Grappa Giare Amarone
- Villa De Varda – Grappa Amarone Riserva
Valle d’Aosta
- Distillati Levi – Grappa di Petite Arvine affinata in barrique di Sopraquota 900
Veneto
- Bottega – Grappa Riserva Privata di Amarone Barricata
- Brunelli – Grappa di Amarone La Mia Tanina Riserva
- Brunello 1840 – Grappa Oro 1840 Invecchiata
- Carpene’ Malvolti – Grappa di Prosecco Fine Vecchia
- Castagner – Grappa Fuoriclasse Leon 14 Anni Riserva
- Castagner – Grappa Fuoriclasse Leon 7 Anni Riserva
- Castagner – Grappa Fuoriclasse Leon 3 Anni Riserva.
POTREBBE INTERESSARTI
-
Clooney primo ospite del "salotto galleggiante" sul lago di Como
-
Giorgio Armani sarà iscritto al Famedio di Milano
-
Chi sono i miliardari più ricchi in Italia, boom di super ricchi
-
4 Hotel di Bruno Barbieri a Trapani e Marsala: il miglior albergo
-
Un bambino ha ritrovato un'antica moneta di bronzo al Colosseo
-
Chi è Katia Buchicchio, Miss Italia 2025: vanta già un record
-
La Reggia di Caserta svela al pubblico un suo nuovo tesoro
-
Le buchette del vino di Firenze hanno conquistato anche New York
-
A Gallipoli è stato pescato un pesce alieno rarissimo