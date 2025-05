In una spiaggia di sabbia bianca nel nord-est della Sardegna, le mucche si rilassano al sole accanto ai bagnanti regalando una scena inaspettata

Succede sulla costa nord-orientale della Sardegna, in una spiaggia dal mare cristallino e dalla sabbia chiara: un video amatoriale ha immortalato un gruppo di mucche bianche distese sulla battigia, a pochi metri dai turisti; le immagini mostrano la convivenza pacifica tra animali al pascolo e bagnanti. La scena, insolita per molti visitatori, si è verificata in una località già nota per la sua natura incontaminata e per l’ampiezza del litorale.

Dove si trova la spiaggia con le mucche in Sardegna

La spiaggia in questione è quella di Berchida, situata nel territorio di Siniscola, in Baronìa, una zona poco urbanizzata e caratterizzata da un paesaggio prevalentemente naturale. Si estende per circa cinque chilometri ed è delimitata da dune sabbiose, ginepri secolari e macchia mediterranea; la morfologia della zona, che include anche la foce del rio Berchìda, contribuisce a renderla un habitat favorevole per numerose specie animali.

Il litorale è composto da sabbia fine e chiara, particolarmente adatta ai bambini, con un fondale basso che digrada dolcemente; i colori del mare spaziano dal verde smeraldo al turchese, creando un contrasto suggestivo con il bianco della spiaggia. L’area è stata più volte segnalata come una delle più apprezzate del Mediterraneo, anche grazie alla sua bassa frequentazione, che la rende adatta a chi cerca luoghi non affollati.

Alle spalle della spiaggia si trovano anche due siti archeologici, con i resti dei nuraghi Conca Umosa e Paule e’ Luca. Berchida è raggiungibile tramite sentieri costieri e si connette a nord con altri tratti sabbiosi come Capo Comino e s’Ena e sa Chitta, aree altrettanto poco antropizzate. La zona è conosciuta anche per la presenza del borgo di Santa Lucia e della località turistica de La Caletta.

Perché le mucche si rilassano sulla spiaggia di Berchida

La presenza delle mucche sulla sabbia non è un’eccezione a Berchida, ma un evento che si ripete con una certa regolarità, in particolare nei mesi primaverili. In questo periodo, gli allevatori della zona lasciano liberi gli animali per la transumanza, consentendo loro di raggiungere le aree costiere, dove il clima è più mite e la vegetazione più rigogliosa.

Il filmato pubblicato dal ‘Corriere della Sera’ mostra alcune mucche bianche sdraiate placidamente sulla riva, in uno scenario che ha attirato la curiosità di molti utenti online. Gli animali approfittano delle ampie distese sabbiose per riposare, spesso all’ombra dei ginepri o vicino alla riva, in totale tranquillità.

Sebbene gli avvistamenti siano più frequenti in primavera, non mancano segnalazioni anche in altri periodi dell’anno. Tutto dipende dall’andamento climatico e dalle scelte degli allevatori, che continuano a praticare un’agricoltura legata a metodi tradizionali. In queste zone, la convivenza tra attività rurali e turismo balneare è parte integrante del territorio.

La spiaggia, non essendo soggetta a forti flussi turistici o a interventi edilizi, mantiene un equilibrio naturale che permette questa pacifica coabitazione tra persone e animali. Non ci sono norme che vietano esplicitamente la presenza delle mandrie, ma i movimenti sono seguiti e controllati per evitare situazioni di rischio o disagio.

Le immagini del video hanno riportato l’attenzione su una Sardegna diversa da quella più nota: una terra dove i ritmi della natura influenzano ancora la quotidianità, anche in riva al mare. Un paesaggio rurale ancora attivo, dove non è raro che le aree destinate al pascolo si intreccino con quelle turistiche, soprattutto nei mesi meno affollati.