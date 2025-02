Nelle giornate del Festival di Sanremo la città ligure accoglie molti personaggi famosi che da anni amano frequentare il ristorante Paolo & Barbara

Sanremo è conosciuta per il suo Festival della Canzone Italiana, un evento che dal 1951 rappresenta un appuntamento molto atteso in Italia. Il Festival di Sanremo 2025 promette grandi novità dati i nomi dei cantanti in gara che hanno già fatto molto parlare. Come sempre, il palco del Teatro Ariston sarà il cuore pulsante della manifestazione ma l’intera città si mobilita per accogliere gli ospiti in un’atmosfera unica e coinvolgente. Locali, hotel e ristoranti vivono un fermento eccezionale. Tra i ristoranti più storici e iconici della zona, che negli anni ha accolto anche molti personaggi noti, c’è senza dubbio Paolo & Barbara.

“Paolo & Barbara”, il ristorante degli artisti di Sanremo

Dall’11 al 15 febbraio 2025 si terrà al Teatro dell’Ariston di Sanremo la 75° edizione del Festival della Canzone Italiana. Un evento di grande risonanza che richiama nella città ligure moltissimi tra cantanti, personaggi famosi, giornalisti e appassionati. In occasione dell’evento tutta la città si attiva per accogliere vip e ospiti e ci sono già state alcune polemiche sui prezzi dei ristoranti delle star. Tra i luoghi più iconici e frequentati dagli artisti durante il Festival (ma non solo) spicca il ristorante Paolo & Barbara, una vera e propria istituzione. Fondato e gestito da Paolo Masieri e Barbara Pisani, questo ristorante rappresenta un punto di riferimento per chi cerca un’ottima cucina in un ambiente intimo e accogliente. Aperto dal 1987, il ristorante si trova all’interno di un palazzo d’epoca del centro ed ha ricevuto anche per il 2025 il riconoscimento della Stella Michelin.

Paolo, chef esperto nella cucina di mare e nei prodotti della terra ligure, seleziona ingredienti di altissima qualità, molti dei quali provengono direttamente dall’azienda agricola di famiglia. Barbara, invece, è la padrona di casa, esperta di vini e impeccabile nella gestione della sala. Sono presenti 30 coperti disposti su due piani.

Il ristorante ha accolto negli anni molte delle più grandi star della musica e dello spettacolo. “Qui dentro comando io.” Racconta Barbara a ‘Gambero Rosso’: “Porte chiuse per garantire la massima privacy, selezione della clientela e regole precise per assicurare un’esperienza rilassante e unica. Perché in tanti anni ho imparato che l’artista vero lo è a tutto tondo, pure a tavola.” Un locale esclusivo dove non si viene per caso, ma per scelta. Spiega Barbara sempre a ‘Gambero Rosso’: “Vieni qui per scelta, per passare una serata tranquilla, in privacy, porta chiusa, senza paparazzi e senza vetrina.”

I personaggi famosi che hanno cenato da Paolo & Barbara

Il ristorante Paolo & Barbara ha visto sedersi ai suoi tavoli alcune delle personalità più celebri della musica e dello spettacolo. Tra i clienti più noti c’è stato Andrea Bocelli, definito da Paolo e Barbara grande estimatore della cucina. Tra gli altri nomi noti compaiono il direttore Beppe Vessicchio e la cantante Emma Marrone. Molti altri artisti hanno scelto Paolo & Barbara per le loro cene sanremesi: Aldo, Giovanni e Giacomo una volta hanno riservato l’intero locale per il loro gruppo, mentre Claudio Bisio ha portato qui Virginia Raffaele.

Tra gli ospiti più affezionati figura anche Ornella Vanoni che in un’intervista ha confessato di considerarlo il suo ristorante preferito. Qui si sono incrociati anche artisti e registi: ad esempio, una giovanissima Elisa ha incontrato proprio a cena in questo locale Luca Guadagnino, futuro regista di molti dei suoi videoclip.

Anche star internazionali come Will Smith hanno apprezzato l’esperienza offerta dal ristorante. L’attore americano ha prenotato l’intero locale per una cena privata con la sua famiglia e mentre mangiavano guardavano la competizione canora. Non mancano poi gli storici protagonisti della kermesse: Paolo Bonolis e Pippo Baudo sono stati più volte clienti del ristorante, così come Antonella Clerici che viene definita “una frequentatrice abituale”. Tra i grandi assenti, per ora, figurano i nomi di Chiara Ferragni e Amadeus.