Il Festival di Sanremo potrebbe lasciare la Riviera ligure e la Rai valuta nuove sedi e idee per rinnovare il format e rispondere a nuove esigenze

Lavorare con le storie è la mia missione! Specializzata in storytelling di viaggi, lavoro come editor di narrativa e coach di scrittura creativa.

Da oltre settant’anni rappresenta il cuore della musica italiana, ma dal 2027 il Festival di Sanremo potrebbe non tenersi più nella città che lo ha reso celebre: l’ipotesi di un trasferimento di sede è emersa a seguito di crescenti tensioni tra la Rai e l’amministrazione comunale.

Perché il Festival di Sanremo potrebbe lasciare la Riviera ligure

Secondo fonti stampa, come riportato da ‘Open’, l’edizione del 2026 rimarrà confermata presso il Teatro Ariston. Già da quella successiva, il Festival potrebbe assumere una nuova veste, anche itinerante, con località diverse ogni due anni.

Il dibattito sull’opportunità di spostare il Festival da Sanremo non è nuovo, ma negli ultimi mesi ha preso corpo per motivi legati principalmente a questioni logistiche e finanziarie. A detta della Rai, le strutture ricettive e tecniche della città ligure non sarebbero più in linea con le esigenze produttive attuali.

L’amministratore delegato dell’emittente, in occasione della recente presentazione dei palinsesti, ha sottolineato che l’organizzazione dell’evento richiede standard elevati e aggiornati.

Un altro nodo è stato quello dei contributi economici: il Comune di Sanremo avrebbe richiesto un milione di euro in più rispetto agli anni precedenti, per affrontare interventi di ammodernamento. La proposta comprendeva anche una quota sugli incassi pubblicitari della manifestazione. La Rai, da parte sua, ha evidenziato che già in passato aveva destinato risorse per la costruzione di una nuova struttura, mai realizzata.

A complicare ulteriormente i rapporti, anche il contenzioso amministrativo che ha coinvolto l’affidamento diretto del Festival all’ente televisivo. Nel dicembre 2024, il TAR aveva ritenuto non regolare l’accordo, spingendo il Comune a pubblicare un nuovo bando, cui tuttavia ha partecipato la sola Rai.

Quali sono le città in lizza per ospitare il nuovo Festival di Sanremo

Tra le opzioni più accreditate figura Viareggio, che ha confermato l’esistenza di colloqui in corso: la città toscana potrebbe contare su un tessuto turistico collaudato e su strutture moderne, in grado di accogliere l’evento senza interventi eccessivi; a questo si aggiunge l’attrattiva dell’intera Versilia, già abituata a ospitare eventi di rilievo nazionale.

Nel ventaglio di possibilità rientra anche Sorrento, forte di una lunga tradizione musicale e della crescente visibilità internazionale della Costiera Amalfitana; l’interesse verso questa zona è stato rafforzato anche dal successo turistico di Napoli, che ha catalizzato l’attenzione dei media negli ultimi anni.

Tra le altre proposte in fase di analisi figurano Torino, città che ha già gestito l’Eurovision Song Contest nel 2022, e alcune mete della riviera romagnola, come Rimini. Non si esclude nemmeno un coinvolgimento della Puglia, in particolare di città in grado di offrire un mix tra patrimonio culturale, mare e capacità organizzativa.

Tra le ipotesi emerse in via Asiago si fa strada anche quella di un Festival di Sanremo itinerante, che potrebbe spostarsi ogni due anni da una città all’altra. Un progetto ambizioso che trasformerebbe la kermesse in un’occasione per “premiare” e valorizzare diverse realtà italiane, ampliando il legame tra il Festival e il territorio nazionale.

Per conoscere con certezza quale sarà la nuova sede del Festival di Sanremo occorrerà ancora attendere, ma un punto resta fermo, almeno secondo le dichiarazioni dell’amministratore delegato Rai, Rossi, come riportato da ‘Open’: “La Rai farà il suo Festival, perché è in grado di avere una macchina produttiva unica in Italia, capace di realizzare un evento di questo tipo dovunque”.