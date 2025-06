Parsi Hilton è arrivata con il marito e i figli in Sardegna per trascorrere qui le vacanze in Costa Smeralda ed è rimasta incantata dall'isola

Da tempo la Sardegna è considerata una delle mete più esclusive e affascinanti non solo d’Italia, ma dell’intero Mediterraneo. Un’isola capace di attrarre ogni anno migliaia di turisti, ma anche imprenditori, politici, sportivi e star internazionali, innamorati delle sue spiagge, delle acque cristalline e dei servizi di alto livello offerti in particolare nella zona della Costa Smeralda. Proprio in questi giorni, un nuovo nome si è aggiunto alla lista dei grandi ammiratori della Sardegna: Paris Hilton.

Paris Hilton e le vacanze in Sardegna

Con il suo mare cristallino, le spiagge da sogno e le lussuose strutture, la Sardegna si conferma tra le mete preferite dalle star internazionali. Anche Paris Hilton, imprenditrice e star americana, è arrivata in Sardegna con un ingresso decisamente da star. Nei giorni scorsi, la sua presenza è stata notata quando il suo jet privato è atterrato all’aeroporto di Olbia in Costa Smeralda. Con lei ci sono il marito Carter Reum e i due figli, pronti a godersi un soggiorno all’insegna del lusso e del relax.

La famiglia Hilton-Reum sta trascorrendo le vacanze a bordo di un maestoso yacht, da dove Paris ha condiviso momenti di vita quotidiana e scatti mozzafiato sui social. Su Instagram dove ha un seguito di ben 26,8 milioni di follower la Hilton ha pubblicato stories, video e foto della sua vacanza italiana. In particolare, i suoi contenuti sono scatti e video che raccontano la bellezza delle acque turchesi e i panorami meravigliosi sardi. Tutto questo ha spinto la Hilton ha commentare: “Sardinia is incredible”, ovvero “La Sardegna è incredibile”. Parole che valgono come un’ottima conferma delle bellezze dell’isola che attira sempre più personaggi con il suo appeal esclusivo.

Altri vip avvistati in Sardegna: yacht da record e star internazionali

La Sardegna sembra confermarsi anche per quest’estate la meta preferita del jet set internazionale. Nel Golfo di Olbia hanno già fatto il loro ingresso ad inizio giugno due tra i più mastodontici yacht. Il primo è “Blue”, valutato intorno ai 600 milioni di dollari, appartenente allo sceicco Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente degli Emirati Arabi Uniti e proprietario del Manchester City. Subito dopo è arrivato “Mar”, superyacht di circa 107 metri, dal valore di circa 200 milioni di dollari, appartenente allo sceicco Suroor bin Mohammed Al Nahyan. È arrivata, poi, anche la leggenda del basket Michael Jordan, sbarcato in Gallura a bordo di un jet privato.

Tra i personaggi italiani già avvistati spicca Stefano De Martino, conduttore e ballerino, visto a bordo di uno yacht di proprietà di una giovane donna che secondo alcune voci sarebbe Caroline Tronelli. Altro personaggio italiano nell’isola è Michelle Hunziker che ha scelto Baja Sardinia per inaugurare la sua estate, soggiornando presso il lussuoso 7 Pines Resort Sardinia. La presentatrice svizzera ha pubblicato una foto nelle sue storie Instagram accompagnata da un semplice ma eloquente commento: “Spettacolo…”.

A dare ulteriore slancio alla Sardegna come meta di eventi internazionali è stato il Rally Italia Sardegna, svoltosi tra il 5 e l’8 giugno 2025, tappa italiana del FIA World Rally Championship. La madrina dell’edizione di quest’anno è stata la campionessa olimpica Federica Pellegrini, mentre il programma serale ha visto esibirsi anche il gruppo The Kolors. Un’altra notizia che riguarda la Sardegna in questi giorni è senza dubbio l’apertura del nuovo Twiga da parte di Leonardo Del Vecchio. Flavio Briatore ha, infatti, venduto lo storico Billionaire di Porto Cervo, e il nuovo locale che porta la firma di Del Vecchio si preannuncia come il punto di riferimento dell’estate italiana.