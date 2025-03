Sanremo, il piano B della Rai per un Festival in un'altra città

Nel caso in cui l'organizzazione del Festival di Sanremo non venga assegnata alla Rai, il servizio pubblico valuterebbe una location alternativa

Il Comune di Sanremo ha deciso di lanciare il bando per una gara con cui assegnare la realizzazione del Festival: in attesa di conoscere i dettagli della delibera, la Rai starebbe valutando un piano B per organizzare la kermesse musicale in un’altra città.

Festival, la delibera del Comune di Sanremo per l’organizzazione

Il servizio pubblico aspetta di leggere la delibera del Comune di Sanremo in tutta la sua interezza prima di agire di conseguenza. Come si legge su ‘Adnkronos’, le prime anticipazioni del bando di assegnazione del Festival avrebbero irritato i vertici Rai, sia per l’aumento della richiesta economica, sia per l’inserimento di richiesta vincolante di organizzare altri quattro programmi tv nella città dei fiori.

Dal Comune hanno fatto sapere che la delibera è il frutto di una riflessione sulle tempistiche per l’organizzazione di un evento che ogni anno richiede tempi di preparazione sempre più lunghi. Solitamente, infatti, la Rai inizia a programmare il Festival successivo sin dai primissimi giorni dopo la fine del precedente.

Nel mese di dicembre del 2024 il Tar della Liguria aveva dichiarato illegittimo l’affidamento diretto alla Rai, senza gara, dell’organizzazione del Festival della Canzone Italiana: a tal proposito è stato già presentato un ricordo che verrà dibattuto il 22 maggio del 2025.

Il bando di gara, naturalmente, non taglia fuori la Rai a prescindere: senza l’assegnazione diretta, il servizio pubblico si troverebbe a dover partecipare a un bando, con la possibilità di non avere la meglio sui competitor.

Il piano B della Rai per un Festival in un’altra città

In attesa di leggere il bando per intero, la Rai starebbe comunque valutando delle location alternative per la kermesse musicale: tra le proposte avanzate ci sarebbe quella di Torino, anche se stando a quanto appreso da ‘Adnkronos’, non sarebbe ancora stata presa alcuna decisione al riguardo.

Torino è stata citata come esempio perché proprio nel Capoluogo del Piemonte la Rai ha organizzato l’Eurovison Song Contest del 2022, edizione particolarmente riuscita tanto da ottenere il plauso dell’Ebu, Unione europea di radiodiffusione.

Restando in tema, qualora si organizzasse una kermesse musicale lontana da Sanremo, sarebbe quella a eleggere il rappresentante italiano all’Eurovsion Song Contest, dal momento che la Rai è membro dell’Ebu.

L’eventuale addio a Sanremo porterebbe anche a un cambio di denominazione: Festival della Canzone Italiana è quella legata a Sanremo e quindi a possibili contese in materia di copyright; un titolo alternativo potrebbe essere Festival della Musica Italiana o qualcosa di simile.

Ragionando sempre in termini ipotetici, qualora dovesse verificarsi una spaccatura tra Sanremo e la Rai, potrebbe verificarsi anche una sorta di “scissione” che porterebbe a due diverse manifestazioni canore: da una parte il Festival di Sanremo organizzato dal vincitore del bando, dall’altro il Festival del servizio pubblico in una location alternativa.

Il Festival della Canzone Italiana, sin dalla sua prima edizione, si è sempre svolto a Sanremo: dal 1951 al 1976 la kermesse è andata in scena al Casinò di Sanremo, mentre dal 1977 al 2025 al Teatro Ariston, eccezion fatta per il 1990, quando la manifestazione si tenne presso il Nuovo Mercato dei fiori di Bussana.