Il Festival della Canzone Italiana che per oltre settant'anni si è tenuto a Sanremo dal 2026 potrebbe cambiare location: tutte le città candidate

Il Festival di Sanremo è da oltre 70 anni l’evento principale per la musica italiana. L’edizione 2026, però, potrebbe arrivare con una grande novità: il Festival potrebbe non svolgersi a Sanremo. Una possibilità che fino a pochi mesi fa sembrava impensabile, e che invece è diventata sempre più concreta dopo una sentenza del Tar della Liguria che ha giudicato illegittimo l’affidamento diretto della manifestazione alla Rai. A seguito di questa decisione, il Comune di Sanremo è stato costretto a indire un bando pubblico per la gestione dell’evento. Il ricorso alla sentenza del Tar è stato già presentato e sarà discusso il 22 maggio ma nel frattempo, la Rai si è trovata nella necessità di valutare di spostare l’evento in una nuova sede.

Le città candidate a ospitare il prossimo Festival

Se il Festival della Canzone Italiana dovesse davvero cambiare casa, le alternative non mancherebbero. Tra le ipotesi più solide c’è Torino, forte dell’esperienza dell’Eurovision Song Contest 2022. In quell’occasione, il capoluogo piemontese ha dimostrato di saper gestire eventi di enorme portata, sia a livello organizzativo che mediatico. La candidatura di Torino è supportata da spazi adeguati, dato che il sindaco ha già fatto sapere che verrà messa a disposizione una location prestigiosa come il Teatro Regio.

Un’altra opzione di peso è Cinecittà, a Roma. Simbolo della storia del cinema italiano e sede di numerose produzioni televisive, Cinecittà offre spazi moderni, tecnologicamente avanzati e una capienza di oltre 1.500 posti. In più, si tratterebbe di una scelta adeguata dato che negli anni il Festival è diventato sempre più uno show televisivo.

Ma la lista delle città interessate non finisce qui. In un articolo pubblicato su ‘Domani’, si parla anche di Palermo, Napoli e Montecatini Terme come possibili aspiranti sedi. Infine, è sorta anche l’ipotesi di Terni. Il sindaco di Terni ha dato disponibilità a ospitare la kermesse. In particolare, si è prospettata la location del Teatro Verdi, elegante struttura neoclassica del 1849, ma anche del suggestivo Lago di Piediluco come cornice per eventi collaterali.

Perché Sanremo rischia di perdere il Festival

Il Festival della Canzone Italiana si è sempre tenuto a Sanremo fin dalla sua prima edizione. Dal 1951 al 1976 l’evento si è svolto al Casinò Municipale, mentre dal 1977 al 2025 la sede ufficiale è stata il Teatro Ariston. L’unica eccezione risale al 1990, quando il Festival si è spostato temporaneamente al Nuovo Mercato dei Fiori di Bussana. L’idea che il Festival possa lasciare Sanremo per la prima volta in oltre 70 anni non è più una provocazione: è un’opzione concreta.

Alla base di tutto c’è la sentenza del Tar della Liguria, che ha messo in discussione le modalità con cui, per anni, il Festival è stato affidato direttamente alla Rai senza un bando pubblico. L’illegittimità rilevata ha obbligato il Comune a correre ai ripari, aprendo una gara europea con una base economica di 6,5 milioni di euro a stagione. La Rai, consapevole dei rischi e dei tempi stretti per l’organizzazione, ha cominciato a studiare alternative.

Una nuova sede, inoltre, potrebbe rappresentare anche l’occasione per un rinnovamento del format. A dover cambiare, inoltre, potrebbe essere anche il nome dell’evento: non più “Festival della canzone italiana”, ma “Festival della musica italiana”. Una sfumatura lessicale che servirebbe anche per evitare eventuali vincoli di copyright.