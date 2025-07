Il matrimonio vip tra Rocco Basilico e Sonia Ben Ammar si è celebrato con la massima riservatezza a Capri, tra location esclusive e vip internazionali

Capri torna sotto i riflettori per un evento che, pur mantenendo un basso profilo mediatico, ha attirato l’attenzione internazionale: si tratta del matrimonio vip tra Rocco Basilico, manager di EssilorLuxottica, e Sonia Ben Ammar, attrice e modella francese. Le nozze si sono svolte sabato 12 luglio, in una cornice di assoluta riservatezza, ma non sono mancate indiscrezioni su una possibile lista di invitati d’eccezione, tra cui Jeff Bezos e Mark Zuckerberg.

Chi sono gli invitati top secret al matrimonio di Rocco Basilico a Capri

Rocco Basilico e Sonia Ben Ammar si sono uniti in matrimonio sabato 12 luglio 2025, con una cerimonia privata nella chiesa di Santa Sofia, ad Anacapri. Lui, dirigente di EssilorLuxottica e amministratore delegato di Oliver Peoples, è figlio del finanziere Paolo Basilico e di Nicoletta Zampillo. Lei, attrice e modella di origini franco-tunisine, è la figlia del produttore cinematografico Tarak Ben Ammar.

Gli invitati, circa 120 secondo alcune fonti, sono rimasti avvolti nel massimo riserbo. Nessuna lista ufficiale è stata diffusa, ma voci ricorrenti hanno indicato la possibile presenza di Jeff Bezos con Lauren Sánchez, di Mark Zuckerberg accompagnato dalla moglie Priscilla Chan, e di diversi esponenti del mondo imprenditoriale legati a Luxottica; tra questi, il fratellastro dello sposo, Leonardo Maria Del Vecchio, e i fratelli Della Valle.

Nel riserbo generale, anche alcuni nomi del cinema hanno iniziato a circolare in modo più insistente, come quello del regista Paolo Sorrentino, legato da tempo all’isola, del premio Oscar Bille August, e della produttrice Trudie Styler, moglie di Sting, che in quei giorni si trovava a Ischia. Nessuna conferma è arrivata dagli organizzatori, che hanno mantenuto una linea di discrezione su tutta la logistica e la composizione degli ospiti.

La celebrazione si sarebbe articolata in più momenti, distribuiti lungo il fine settimana. Dopo la cerimonia religiosa, una giornata sarebbe stata dedicata a un evento in mare, con navigazione intorno alla costa caprese, soste panoramiche nei pressi della Grotta Azzurra e una cena esclusiva presso il ristorante Il Riccio, in un’atmosfera privata e lontana dai riflettori. Anche su questo, tuttavia, non sono giunte conferme ufficiali.

Perché Capri è la meta preferita per i matrimoni vip

La cerimonia si è inserita in un fine settimana che ha visto Capri animarsi nel segno dell’eleganza e della privacy, con celebrazioni distribuite tra la costa e l’entroterra. Dopo il rito religioso ad Anacapri, alcuni momenti conviviali avrebbero avuto luogo, secondo alcune indiscrezioni, anche a Villa Lysis, storica dimora costruita nel 1905 dal barone d’Adelswärd-Fersen.

Non è la prima volta che l’isola dei Faraglioni ospita celebrazioni nuziali di alto profilo. Negli ultimi anni, hanno scelto Capri anche personaggi come Beatrice Valli e Marco Fantini e Maria Rosa De Sica, figlia di Christian, Alessandra Mastronardi. Luoghi come Villa Lysis, la ex Cattedrale di Santo Stefano e i terrazzi panoramici con vista sulla Grotta Azzurra continuano a rappresentare le cornici ideali per nozze riservate ma spettacolari.

Dal punto di vista geografico, Capri si distingue dalle vicine Ischia e Procida per la sua origine carsica. Un tempo unita alla terraferma, si è poi separata a causa dell’erosione marina. Il suo paesaggio si sviluppa tra altopiani come Anacapri, le cime del Monte Solaro (589 m) e del Monte Tiberio, e una costa frastagliata ricca di grotte e scogliere.

I celebri Faraglioni, isolotti rocciosi che emergono a breve distanza dalla costa, contribuiscono al fascino dell’isola, così come la presenza di specie animali rare, come la lucertola azzurra. I comuni di Capri e Anacapri, insieme alle frazioni di Marina Grande e Marina Piccola, compongono un territorio dalla forte vocazione turistica e simbolica, spesso scelto per eventi riservati ma di grande risonanza.