Secondo alcune stime condivise dal Ministero del Turismo le nozze di Bezos a Venezia potrebbero avere un impatto economico da 957 milioni di euro

Il matrimonio di Jeff Bezos, fondatore di Amazon e uno degli uomini più ricchi del mondo, con la giornalista Lauren Sánchez ha catturato l’attenzione globale. Le nozze, celebrate a Venezia, hanno generato un dibattito tra chi ne sottolinea il potenziale impatto economico per la città e chi critica la “svendita” del territorio lagunare. Il Ministero del Turismo ha, però, condiviso dei dati riguardo i benefici economici, diretti e indiretti, di questo evento.

L’impatto economico del Matrimonio Bezos a Venezia

Il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sánchez non è stato solo un evento di grande fama, ma un vero e proprio investimento per Venezia. La coppia ha detto il “sì” nella giornata di ieri, venerdì 27 giugno, nella cornice dell’isola di San Giorgio Maggiore, totalmente blindata per garantire sicurezza e riservatezza. La location ha visto un cambio di programma all’ultimo minuto dato che fino a qualche giorno fa il matrimonio si sarebbe dovuto svolgere nel super yacht di Bezos, Koru. Poi per motivi di sicurezza e di logistica sono stati cambiati i piani. Nonostante le modifiche recenti l’evento sembra essere andato al meglio. Per l’occasione sono arrivati in città quasi duecento ospiti tra personaggi famosi, imprenditori, politici e regnanti ma c’è stata anche un’importante copertura mediatica.

Secondo alcune stime, condivise dal Ministero del Turismo, l’organizzazione delle nozze avrebbe generato un impatto economico di diversi milioni di euro. Nello specifico si parla di un impatto di 957,3 milioni di euro. Una cifra non indifferente per la città lagunare che negli ultimi mesi aveva visto un calo nei pernottamenti del 6,7% per molti dovuto anche alle nuove politiche come l’introduzione del ticket. Stando sempre alle analisi delle stime condotte dall’Ufficio Statistica del ministero sulla base di dati di JFC, Ufficio Statistico Regione Veneto questo singolo evento avrebbe generato ricavi pari a quasi il 70% del totale annuale dei ricavi. L’importanza del numero è data anche dalla durata, si tratta di un evento di soli 4 giorni, e dal numero limitato di partecipanti (200 ospiti).

Polemiche e proteste sulle nozze di Bezos a Venezia

Mentre Bezos celebrava il suo matrimonio con un party da favola, molte critiche sono arrivate da chi non era d’accordo con l’organizzazione di questo evento in città. Alcuni contrari hanno parlato di “svendita della città agli oligarchi”. Striscioni di protesta sono stati appesi in diversi punti della città ma sono state organizzate anche manifestazioni pubbliche dagli attivisti “No Bezos”. Una delle più sentite è avvenuta a Rialto il 13 giugno mentre altri episodi sono avvenuti qualche giorno prima delle nozze quando alcuni manifestanti sono stati fermati e identificati per aver allestito in Piazza San Marco cartelli contro Bezos e Amazon.

Secondo fonti vicine all’entourage di Jeff Bezos, il tycoon non avrebbe gradito il clima teso che si è creato in laguna. Sebbene il matrimonio non sia stato annullato, le crescenti proteste hanno costretto a modificare il programma. Anche le istituzioni locali hanno espresso più volte preoccupazione. Il sindaco Luigi Brugnaro aveva ammesso che le tensioni rischiavano di danneggiare l’immagine di Venezia, ma anche di far saltare l’evento. Il governatore del Veneto Luca Zaia, invece, ha più volte manifestato il suo disappunto per le proteste, definendole controproducenti per l’economia regionale.