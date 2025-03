Jeff Bezos ha scelto Venezia per sposare Lauren Sanchez: ecco cosa si sa sul matrimonio del patron di Amazon, dalle location agli ospiti vip

Jeff Bezos ha scelto Venezia per convolare a nozze con Lauren Sanchez: per quello che si annuncia come il matrimonio dell’anno, mister Amazon non ha intenzione di badare a spese e non poteva essere altrimenti, visto che si parla di uno degli uomini più ricchi al mondo. Tra location di lusso e ospiti super vip, ecco cosa sappiamo sull’evento previsto nel mese di giugno.

Dove e quando si terrà il matrimonio di Jeff Bezos a Venezia

Il matrimonio tra Jeff Bezos e la giornalista e filantropa Lauren Sanchez dovrebbe avvenire tra il 24 e il 26 giugno del 2025, dal momento in cui le partecipazioni inviate agli ospiti chiede loro di tenersi liberi per quei tre giorni, quando la città di Venezia sarà quasi monopolizzata dall’evento.

L’organizzazione delle nozze è stata affidata a una nota agenzia di Londra, specializzata in matrimoni di super vip: è la stessa che nel 2011 si occupò del matrimonio della figlia del magnate indiano Agarwal, una festa con 800 ospiti e location da favola.

Secondo le indiscrezioni trapelate fino a questo momento, e come riportato da ‘Repubblica’, il magnate statunitense avrebbe prenotato ben cinque alberghi veneziani. Caccia alla possibile sede del matrimonio: tra i luoghi papabili potrebbe esserci la Fondazione Cini sull’isola di San Giorgio che andrebbe a garantire anche un connubio perfetto tra sicurezza e privacy.

Jeff Bezos, presenza stabile nelle prime posizioni delle classifiche dedicate ai miliardari più ricchi del mondo, ha prenotato l’intera flotta di taxi per il suo matrimonio veneziano, al fine di consentire a tutti gli invitati di potersi muovere senza il rischio di ritardi o problematiche varie. Ancora top secret i nomi di chi si occuperà del catering: ma a Venezia e in Italia non mancano di certo gli chef di fama mondiale.

Stando a quanto emerso dagli Usa, il matrimonio potrebbe essere celebrato al largo di Venezia a bordo del Koru, lo yacht da 500 milioni di dollari di proprietà della coppia.

Delle nozze di Bezos ha parlato il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro: “Questo evento avrà ricadute economiche milionarie per il nostro territorio – le parole del primo cittadino riportate dal ‘Corriere della Sera’ – e c’è il senso di Venezia come un luogo dove si può stare e incontrare”. Brugnaro ha inoltre ringraziato pubblicamente Morris Ceron, capo di gabinetto e direttore generale del Comune di Venezia, dichiarando che “è merito suo se la nostra città ospiterà il matrimonio di Bezos”.

Chi sono gli invitati al matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez

Un matrimonio così sfarzoso non poteva che avere dei super ospiti: sono in tanti i vip attesi a Venezia per le nozze di Jeff Bezos. Tra questi, stando alle indiscrezioni circolate fino a questo momento, ci sarebbero diverse star di Hollywood come l’attrice Eva Longoria e gli attori Orlando Bloom, Robert Pattinson e Leonardo DiCaprio, quest’ultimo avvistato in Italia all’inizio del mese di marzo del 2025, quando ha visitato il Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera insieme alla sua compagna, la modella italiana Vittoria Ceretti.

Altri super ospiti appartenenti al mondo dello spettacolo in arrivo a Venezia sarebbero Oprah Winfrey, Kim Kardashian e Karlie Kloss, supermodella accompagnata dal marito e uomo d’affari Joshua Kushner. I rumors parlano anche di Ivanka Trump, la figlia del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. E sono tre le star della musica attese: l’eterna Barbra Streisand, Katy Perry e Shakira.