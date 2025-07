Matrimonio vip a Noto: la figlia di Sting dice sì

Nel cuore barocco di Noto, tra antichi palazzi e discrezione assoluta: la figlia di Sting sceglie la Sicilia per un matrimonio vip ricco di mistero

Prenotazioni riservate, location top secret e massima discrezione da parte degli addetti ai lavori: cresce la curiosità attorno a quello che si preannuncia come uno dei matrimoni vip più attesi dell’estate nel cuore della Sicilia, tra le pietre dorate e le architetture storiche di Noto.

Dove si celebra il matrimonio vip della figlia di Sting

A scegliere la città siciliana come cornice per le proprie nozze è Fuschia Katherine Sumner, attrice e regista britannica, figlia del celebre musicista Sting. Il futuro sposo sarebbe Maximillian Wright, direttore creativo, con cui l’artista ha già un figlio.

La città di Noto aveva già ospitato le nozze di Chiara Ferragni e Fedez nel 2018, consolidando la propria reputazione come luogo d’elezione per eventi esclusivi. L’interesse delle celebrità per la cittadina siciliana sembra dunque confermarsi anche in questa occasione.

La cerimonia dovrebbe svolgersi tra il 10 e l’11 luglio in una dimora storica situata lungo la strada che collega Noto a Palazzolo Acreide, già nota per aver ospitato altri eventi mondani in passato. A confermare l’ipotesi, alcuni dettagli comparsi sul profilo Instagram dell’attrice, che avrebbe lasciato tracce sotto forma di geolocalizzazioni e apprezzamenti ai luoghi simbolo del centro cittadino.

Alcune modifiche alla viabilità hanno alimentato i sospetti sull’effettiva scelta delle location, al momento coperte da stretta riservatezza. In coincidenza con le date ipotizzate per il matrimonio, sono stati istituiti divieti di sosta e stalli riservati in alcune aree del centro storico, tra cui piazza Landolina, via La Rosa e via Cavour. Gli spazi interessati sarebbero stati concessi grazie a un accordo di riservatezza tra gli organizzatori e il Comune di Noto, patrimonio Unesco e da tempo meta prediletta per matrimoni celebri.

Secondo quanto trapelato, Palazzo Nicolaci e il Teatro Tina Di Lorenzo sarebbero stati messi a disposizione per ospitare parte dell’evento, forse il ricevimento o un momento collaterale. In particolare, gli allestimenti – gestiti con la massima discrezione – riguarderebbero l’elegante corte interna di Palazzo Nicolaci, spesso scelta come cornice per sfilate, set fotografici ed eventi esclusivi.

Chi sono gli invitati al matrimonio vip a Noto

Classe 1982, laureata in Letteratura inglese e Teatro alla University of the West of England, ha intrapreso una carriera da attrice e regista. Dalle poche immagini condivise online, risulta che Fuschia Kate Sumner avrebbe celebrato l’addio al nubilato a Londra già nel mese di giugno, accompagnando uno scatto con un breve commento che lasciava intendere l’imminenza del matrimonio.

È la seconda figlia di Sting, pseudonimo di Gordon Matthew Thomas Sumner, nata dal matrimonio con l’attrice Frances Tomelty. Dopo di lei, il frontman dei The Police ha avuto altri quattro figli dalla seconda moglie Trudie Styler, con cui ha costruito una famiglia molto unita, spesso presente agli eventi pubblici.

Secondo fonti vicine agli ambienti della produzione vinicola in Toscana, Sting si troverebbe da giorni a bordo del suo yacht Luminaria, che avrebbe fatto tappa sulla costa orientale siciliana. Tra gli ospiti che si sarebbero alternati sullo yacht, nomi noti come Naomi Campbell e Ricky Martin e non si esclude che alcuni di loro possano comparire anche tra gli invitati alla cerimonia netina.