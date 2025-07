'Travel+ Leisure' ha condiviso le classifiche dei migliori hotel e resort di lusso in Europa e molte delle strutture presenti sono italiane

Quando si parla di hotel e resort di lusso in Europa, l’Italia occupa sempre un posto speciale. Che si tratti di romantici soggiorni, di una vacanza esclusiva sul Lago di Como o di panorami mozzafiato sulla Costiera Amalfitana, le strutture italiane si distinguono sempre. La bellezza del nostro Paese, unita alla tradizione dell’ospitalità italiana, rende gli hotel e resort nostrani tra i più apprezzati al mondo, come confermato dai recenti dati di prenotazioni e recensioni internazionali. Secondo il National Travel and Tourism Office statunitense, nel solo maggio 2024 più di 2,3 milioni di viaggiatori americani hanno scelto l’Europa come destinazione, con un aumento dell’11% rispetto all’anno precedente. In questa cornice, spiccano proprio le strutture italiane, che continuano a scalare la classifica di ‘Travel+ Leisure’ dei migliori hotel e resort europei.

I migliori hotel italiani in Europa

Guardando la classifica ‘Travel+ Leisure’ dei migliori hotel in Europa al primo posto spicca il Raffles di Istanbul in Turchia con 99.91. A seguire il Fauchon L’Hôtel Paris con un punteggio di 99.53 e Shangri-La Bosphorus, Istanbul (punteggio di 99.04). Per trovare una struttura italiana bisogna scendere all’ottavo posto dove si trova l’Hotel Calimala di Firenze. La struttura conquista gli ospiti grazie alla posizione strategica e al suo stile elegante. Non è un caso che i viaggiatori lo abbiano premiato con un punteggio di 97,25.

Anche Roma continua a sedurre i visitatori con le sue strutture iconiche. L’Hotel Splendide Royal Roma, con il suo punteggio di 96,89, conquista la decima posizione mentre l’Hotel de la Ville, parte della collezione Rocco Forte Hotels, ottiene un punteggio di 96,27 grazie al suo mix di charme classico e comfort moderni. Situato in cima a Trinità dei Monti, regala agli ospiti una vista impareggiabile sulla Città Eterna e un servizio di altissimo livello.

I migliori resort italiani da sogno

Se si parla di resort, l’Italia domina la classifica con alcune delle sue mete più celebri. Al primo posto si trova sempre la Grecia con Grace Hotel, Auberge Resorts Collection Santorini con un punteggio di 99.00. Ma scendendo si trovano molte strutture italiane. In Toscana, Castelfalfi si posiziona al secondo posto tra i migliori resort europei, con un punteggio di 98,94. Situato a Montaione, tra Firenze e Pisa, questo borgo medievale trasformato in resort offre una combinazione unica di storia, natura e lusso. Golf, spa, piscine panoramiche, degustazioni di vini e cucina toscana di altissimo livello.

Sul Lago di Como, un’altra perla italiana continua a conquistare i viaggiatori di tutto il mondo e si trova al sesto posto della classifica resort. Villa d’Este, con un punteggio di 97,27, è considerata un’icona del lusso internazionale. Situata a Cernobbio e affacciata direttamente sul lago, questa villa storica offre un parco secolare e un’atmosfera che ha incantato re, regine, attori e personaggi famosi da oltre un secolo. Non poteva mancare la Costiera Amalfitana, con l’Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel, al nono posto con un punteggio di 96,80. Restando in Campania, anche Le Sirenuse a Positano si conferma tra i migliori resort, con un punteggio di 96,00, grazie al suo fascino intramontabile e alla vista unica sul golfo.

Infine, in Sicilia brilla il Grand Hotel Timeo, a Taormina, parte della collezione Belmond Hotels. Con un punteggio di 96,22, questo storico hotel situato di fronte al Teatro Greco regala una delle viste più celebri del Mediterraneo. Ospitalità siciliana, cucina raffinata e servizi esclusivi fanno del Grand Hotel Timeo una tappa imperdibile per chi desidera scoprire il meglio dell’isola in un contesto di assoluta eleganza.