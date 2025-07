Lo chef più stellato d’Italia Enrico Bartolini conferma l’apertura di un nuovo ristorante a Roma con un progetto in collaborazione con Allianz

Lavorare con le storie è la mia missione! Specializzata in storytelling di viaggi, lavoro come editor di narrativa e coach di scrittura creativa.

Dopo settimane di ipotesi e indiscrezioni, arriva la conferma: lo chef stellato Enrico Bartolini, protagonista della scena gastronomica italiana con un impero in continua espansione, si prepara a un nuovo ingresso nella capitale. Le voci circolavano da tempo, ma solo di recente alcuni dettagli hanno iniziato a delineare l’orizzonte del progetto.

Dove aprirà il nuovo ristorante di Enrico Bartolini a Roma

Sebbene non vi siano ancora comunicazioni ufficiali sulla natura del locale e sulla sua esatta collocazione all’interno dell’edificio, fonti di settore hanno segnalato che la futura apertura del ristorante si collocherebbe all’interno di Palazzo Marignoli, un edificio storico situato tra Via del Corso e Piazza San Silvestro, nel cuore di Roma.

La struttura, di proprietà del gruppo Allianz, è attualmente interessata da lavori di ristrutturazione che includerebbero anche uno spazio destinato a ristorazione di alta gamma, con la possibile presenza di un cocktail bar e un’area museale.

Allianz è già partner di lungo corso dello chef toscano: la collaborazione è attiva da tempo presso il Borgo San Felice Resort in Toscana, struttura di lusso dove la gestione Bartolini ha già portato a riconoscimenti come la stella Michelin e la stella verde per la sostenibilità al ristorante Poggio Rosso.

Per guidare il nuovo ristorante romano, è stato designato Juan Camilo Quintero, uno degli chef più rappresentativi della galassia Bartolini: ha maturato un’esperienza consolidata proprio a Poggio Rosso, dove ha contribuito al successo del progetto toscano. La sua “promozione” alla guida di questo nuovo ristorante a Roma è stata resa possibile anche dal recente arrivo di Stelios Sakalis al Borgo San Felice, chef già stellato e con esperienze internazionali che prenderà il posto lasciato da Quintero.

Quando inaugurerà il ristorante romano dello chef più stellato d’Italia

La data prevista per l’apertura del nuovo ristorante è il 2026, non sono ancora stati diffusi dettagli ulteriori su concept, nome o linee gastronomiche, ma il progetto è descritto dai promotori come ambizioso, fondato su una partnership consolidata e su un investimento strutturato nel tempo.

Il nuovo ristorante andrà ad aggiungersi a una costellazione già ampia. Attualmente, Enrico Bartolini è a capo di undici ristoranti distribuiti in diverse località italiane, tra cui Milano, Venezia, Bergamo, Olbia, Furore e Castiglione della Pescaia. Tra questi spiccano il Mudec di Milano, premiato con tre stelle Michelin, e il Glam di Venezia, che ne detiene due. Anche la Locanda del Sant’Uffizio e Poggio Rosso hanno ottenuto importanti riconoscimenti, così come altre realtà parte della sua rete, attive in contesti urbani e turistici di rilievo.

Nato a Pescia nel 1979, Bartolini ha costruito la propria carriera con passaggi formativi a Parigi, Londra e sotto la guida di chef come Massimiliano Alajmo. Dopo la prima stella ottenuta nel 2008, la sua ascesa è stata rapida e continua, culminata nel 2020 con l’assegnazione della terza stella al Mudec, traguardo mai raggiunto prima a Milano da altri se non da Gualtiero Marchesi.

Il futuro ristorante romano rappresenta quindi un nuovo tassello nella strategia di crescita dello chef, e conferma la volontà di rafforzare la sua presenza nelle principali città italiane con i suoi ristoranti stellati; on resta che attendere nuovi sviluppi: la cucina di Bartolini è pronta a incontrare Roma.