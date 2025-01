Lo chef Gianfranco Vissani ha deciso di aprire le porte del suo ristorante stellato Casa Vissani anche quest'anno a Capodanno con uno speciale menu

Gianfranco Vissani è una delle figure più iconiche della gastronomia italiana.Oltre a essere una figura chiave nel panorama enogastronomico, Vissani è anche noto per la sua presenza in programmi televisivi come La Prova del Cuoco e Linea Verde, dove il suo carisma e la sua passione per la cucina emergono con forza. Chef pluripremiato, autore e volto noto della televisione, Vissani ha contribuito a far conoscere la cucina italiana anche all’estero.

Casa Vissani, il suo ristorante stellato situato a Baschi, in provincia di Terni, è diventato da tempo una struttura di alto livello molto nota anche nel panorama internazionale. È proprio qui che lo chef ha deciso di aprire le porte per la sera del 31 dicembre 2024 e intrattenere gli ospiti con la sua ottima cucina.Per la notte di San Silvestro 2025, lo chef propone un menu esclusivo di cinque portate, pensato per celebrare l’arrivo del nuovo anno con eleganza e gusto.

Menu di Capodanno 2025 a Casa Vissani

Il Cenone di San Silvestro al ristorante Casa Vissani inizia con stuzzichini di benvenuto con calice di Franciacorta. A seguire il menu prevede un brodo alla canna bruciata, arricchito da caviale, una crema al limone e una spolverata di pepe del Nepal. Segue un secondo antipasto di crudo di vitella, accompagnato da asparagi croccanti e un inedito tè nero egiziano alle pesche, che conferisce un piacevole contrasto aromatico e dolce. La cura nella selezione degli ingredienti e la loro combinazione testimoniano l’abilità di chef Vissani nel creare esperienze multi sensoriali.

Proseguendo, poi, tra i primi piatti spiccano gli anolini di tartufo bianco serviti con una sorprendente papaia e una velatura di groviera, un connubio che esalta i profumi del tartufo con un tocco esotico. Segue un riso Carnaroli, impreziosito da scampi al pepe rosa, caffè e un crudo di piccione. Il secondo piatto è una celebrazione della carne: la scottona, accompagnata da una salsa al porto e noci pecan, viene servita con un purè di aglio nero, arzilla e patate, e una cotenna ai mirtilli.

La fase dolce della serata si apre con un pre-dessert unico: un magnum di panettone al caramello salato, arricchito da lenticchie soffiate e una nota di Barolo chinato al profumo di cannella. Il dessert principale è una ganache al rum e melograno, accompagnata da una salsa di vernaccia e cachi, con dai-dai all’arancia e fondente, un’esplosione di sapori in perfetta armonia. A mezzanotte, come da tradizione, sarà servito cotechino con lenticchie, seguito da un emozionante spettacolo pirotecnico. La serata continua con intrattenimento musicale, grazie alla presenza di un pianista e un DJ set. Gli ospiti potranno, inoltre, continuare a deliziarsi con piccola pasticceria e dolci natalizi.

Costo del Cenone di Capodanno di chef Vissani

Il costo del menu di San Silvestro presso Casa Vissani è di 250 euro a persona, bevande ed extra esclusi. Per chi desidera arricchire l’esperienza, è possibile optare per una selezione di sei vini al calice al costo di 150 euro a persona, oppure scegliere gli accompagnamenti direttamente dalla ricca carta dei vini.

Come hanno pensato anche altri chef, ad esempio Carlo Cracco, anche Casa Vissani offre inoltre un’opzione speciale per chi desidera prolungare il soggiorno: il Pacchetto di San Silvestro. Questa speciale offerta include tre notti in una camera Deluxe Superior, la cena di Capodanno per due persone (compresa di selezione di vini al calice) e la colazione servita in camera ogni mattina. Il pacchetto include anche il pranzo del 1° gennaio 2025 al ristorante TerritOri, con il menu PrendoTutto. Il costo totale è di 2100 euro a coppia, con uno sconto rispetto al prezzo ordinario che sarebbe di 2230 euro.