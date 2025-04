Lo chef Gianfranco Vissani presenta tre esperienze per Pasqua 2025 tra menu gourmet, opzioni alla carta e pacchetti soggiorno a Casa Vissani in Umbria

Lavorare con le storie è la mia missione! Specializzata in storytelling di viaggi, lavoro come editor di narrativa e coach di scrittura creativa.

Nel cuore verde dell’Umbria, Casa Vissani apre le sue porte per celebrare la Pasqua 2025 con tre percorsi gastronomici diversi, pensati per adattarsi a esigenze ed esperienze di gusto differenti. Lo chef Gianfranco Vissani propone una Pasqua all’insegna della scelta: tra alta cucina, sapori della tradizione e formule più libere, all’interno di un’unica struttura immersa nel paesaggio umbro.

Il prezzo del menu di Pasqua a Casa Vissani

Chi sceglie di festeggiare la Pasqua 2025 a Casa Vissani può orientarsi tra tre proposte distinte. La prima è il Menu Gourmet di Pasqua, disponibile sabato 20 aprile (sia a pranzo che a cena) e domenica 21 aprile (solo a pranzo).

Si inizia con un benvenuto dello chef accompagnato da una bollicina nella Sala Jazz, per poi proseguire con piatti pensati per raccontare la stagione: tra questi, crudo di scottona con mentuccia, garganelli con acciughe e tartufo nero, capretto con mele annurche e un dessert che unisce gianduia, cocco e colomba. Il prezzo fisso per persona è di 155 euro, vini ed extra esclusi.

La seconda opzione è disponibile soltanto per la cena del 20 aprile e consente di ordinare alla carta dal menù “Volare”, una selezione più ampia e personalizzabile, senza un percorso degustazione prestabilito; gli ospiti possono così costruire la propria esperienza scegliendo i piatti secondo gusto e ispirazione.

Infine, c’è TerritOri, il ristorante nato all’interno di Casa Vissani con un’identità autonoma e una proposta più accessibile, ospitato nella Sala Rock. Qui, nelle stesse giornate del 20 e 21 aprile, a pranzo e cena, è possibile scegliere tra ordinazione libera oppure optare per la formula “PrendoTutto”, che prevede tre portate salate e un dolce da selezionare direttamente dalla carta. Il costo per questo percorso è di 85 euro, esclusi vini e alcune pietanze.

Nel ristorante TerritOri, la carta racconta una cucina che si ispira alla tradizione italiana, con piatti come la parmigiana con burro salato, i cappelletti alla pappa al pomodoro, la frittura di calamari e i dessert come la crescionda o la millefoglie con caramello salato; i vini si possono scegliere al calice o tra le etichette selezionate per la carta.

Cosa include il pacchetto di Pasqua 2025 con pernottamento a Casa Vissani

Lo chef Gianfranco Vissani abbina alle esperienze culinarie anche la possibilità di soggiornare in struttura. Il pacchetto da una notte prevede il pernottamento in camera Deluxe Superior la sera di sabato 19 aprile, il pranzo pasquale con menu Gourmet per due persone, il benvenuto con bollicina e la colazione in camera il giorno seguente. Il prezzo per la coppia è di 655 euro, con vini ed extra a parte.

Chi desidera un soggiorno più lungo può scegliere la formula da due notti, con arrivo il 19 aprile e partenza il 21. In questo caso, il soggiorno comprende la cena del sabato con il menu “PrendoTutto” di TerritOri, il pranzo o la cena di Pasqua con il menu Gourmet, due colazioni servite in camera e due notti in Deluxe Superior. Il costo complessivo è di 1.125 euro a coppia, anche qui con esclusione di bevande e supplementi.

Durante il fine settimana pasquale è attivo anche il servizio Baby Friends (su richiesta e a pagamento) per chi viaggia con bambini. Tutte le attività si svolgono nel contesto di un progetto che punta anche alla sostenibilità, grazie alla collaborazione con Infinito Design. Per partecipare a una delle proposte di Pasqua 2025, è possibile prenotare direttamente presso Casa Vissani.