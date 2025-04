Carlo Cracco ha, insieme alla moglie Rosa Fanti, un'azienda agricola sulle colline di Santarcangelo di Romagna e qui presto apriranno un agriturismo

Carlo Cracco, celebre chef stellato, è conosciuto per la sua cucina raffinata ma anche per essere un noto volto della televisione. Non tutti sanno, però, che da diversi anni gestisce insieme alla moglie, Rosa Fanti, un’azienda agricola sulle colline di Santarcangelo di Romagna: la tenuta Vistamare. In questa proprietà, la coppia produce vino, olio e altri prodotti agricoli di alta qualità. I vini di Vistamare, inoltre, saranno presenti allo stand dell’Emilia Romagna nella prossima edizione di Vinitaly. Le novità non sono finite qui dato che presto Cracco aprirà anche un agriturismo.

L’agriturismo Vistamare di Cracco: a breve l’apertura

Carlo Cracco è stato in questi giorni sulle pagine dei giornali per quanto successo presso il suo ristorante in Galleria Vittorio Emanuele a Milano. Gli attivisti di Ultima Generazione hanno più volte attaccato il suo locale per protestare contro i prezzi alti. Inoltre, hanno richiesto allo chef di adottare la pratica del “pasto sospeso” per aiutare chi ne ha bisogno. Nonostante questi episodi l’attività di Carlo Cracco va avanti e pochi sanno che oltre a gestire locali, lo chef ha insieme alla moglie una tenuta agricola in Romagna. Ora, però, un’altra novità sembra essere alle porte: la coppia ha deciso di ampliare l’offerta della tenuta con l’apertura di un agriturismo. La notizia era nell’aria già da tempo ma ancora non c’erano informazioni sull’apertura.

Secondo quanto dichiarato al ‘Resto del Carlino’ la struttura dovrebbe essere pronta ad accogliere i primi ospiti nell’autunno del 2025. L’agriturismo avrà un’atmosfera intima e familiare dato che sarà dotato solo di quattro o cinque camere. È pensato per chi desidera immergersi nella tranquillità della campagna romagnola. Inoltre, è prevista l’apertura di un piccolo ristorante, dove lo chef Cracco proporrà un menù con cibi semplici e genuini, realizzati principalmente con i prodotti della tenuta Vistamare. Un’idea che ricorda il progetto “Casa Maria Luigia“, il B&B aperto a San Damaso tra le colline modenesi dallo chef Massimo Bottura con la moglie Lara Gilmore.

La tenuta agricola Vistamare: un’eccellenza nel cuore della Romagna

Acquistata nel 2019, la tenuta Vistamare di Cracco si estende per 14 ettari sulle colline di Santarcangelo di Romagna. Il progetto è stato concepito per valorizzare i prodotti del territorio romagnolo, seguendo i ritmi e le stagioni della natura. Si legge nel sito internet di Cracco: “A Luglio 2019, passeggiando per le colline romagnole, abbiamo scovato una collina di oltre 14 ettari, di cui cinque di vigneto e due di ulivi, tutto il resto è frutteto con prevalenza di pesche, cachi e ciliegie. Il tutto combaciava fatalmente con le radici di mia moglie Rosa.”

Inizialmente era stata aperta la tenuta per la produzione di frutta, verdura e ortaggi destinati ai ristoranti di Cracco, ma poi l’azienda ha ampliato la propria attività. Ora vengono realizzati anche olio e vino biologico di alta qualità. Per questo motivo Carlo Cracco ha deciso di partecipare con la sua produzione vinicola all’edizione del Vinitaly di quest’anno in programma dal 6 al 9 aprile 2025 a Verona. ​Oltre al vino, Vistamare produce confetture e conserve di frutta che poi utilizza in cucina e vende nel suo shop online. La produzione di tutta la frutta e la verdura viene realizzata senza l’uso di prodotti chimici.