Migliori università in Italia, la classifica Cwur 2025

Quali sono le migliori università d’Italia del 2025? A rivelarlo è la nuova classifica Cwur che mette in fila le eccellenze accademiche a livello internazionale. Il prestigioso ranking, ogni anno, è il frutto di un’attenta analisi su oltre 20.000 atenei sparsi in giro per il mondo. Tra i tanti parametri presi in considerazione, spiccano: la qualità dell’istruzione e dei docenti, la ricerca e l’occupabilità.