Dopo la polemica sulle chiacchiere di Carnevale, Iginio Massari fa parlare anche per il costo delle sue uova pasquali che vengono più di 100 euro

Iginio Massari, noto Maestro Pasticcere italiano, è celebre per la sua dedizione all’eccellenza e per la creazione di dolci che uniscono tradizione e innovazione. Come molti altri chef, anche Massari propone ogni anno dei prodotti speciali per celebrare la Pasqua. Anche per il 2025 lo chef ha reso disponibili sia le tradizionali colombe sia una selezione di uova di cioccolato. Quest’anno, però, ancora una volta i suoi prodotti hanno attirato l’attenzione per i loro prezzi. Alcune delle uova di cioccolato, infatti, vengono vendute anche a più di 100 euro.

Le uova di Pasqua 2025 di Iginio Massari

Dopo i dolci per San Valentino e quelli per la Festa della Donna, il Maestro Iginio Massari ha presentato anche le sue proposte per Pasqua 2025. In vendita nello shop online e nelle principali pasticcerie aperte lungo la penisola ci sono colombe e diverse tipologie di uova pasquali. In particolare, oltre alle tradizionali uova Massari ha pensato anche a dei prodotti speciali come le uova pralinate e quelle “a due gusti”.

Tra le proposte di quest’anno, troviamo l’Uovo Pralinato al Cioccolato Fondente e Nocciole, realizzato con cioccolato fondente al 70% e nocciole IGP. Disponibile solo nel formato da 580 grammi questo viene venduto a un prezzo di 105 euro. Allo stesso costo e formato c’è anche l’Uovo Pralinato al Cioccolato al Latte e Nocciole, che contiene cioccolato al latte al 38% e nocciole IGP. Per chi ama il cioccolato bianco, invece, è disponibile l’Uovo Pralinato al Cioccolato Bianco e Pistacchi. Il formato è sempre quello da 580 grammi e viene venduto a 105 euro.

Nella collezione Iginio Massari per Pasqua 2025 troviamo anche uova firmate, ovvero prodotti con la firma del Maestro. Tra i più innovativi quest’anno c’è l’Uovo Firmato al Cioccolato Fondente e Lampone, un’edizione limitata che combina il cioccolato fondente al 70% con il lampone. Venduto nel formato da 450 grammi questo costa 100 euro. Un’altra opzione è l’Uovo Firmato al Cioccolato al Latte e Fondente, che unisce il cioccolato al latte al 38% e il fondente al 70%. Anche questo viene venduto a 90 euro. Alla stessa cifra, è possibile acquistare anche l’Uovo Firmato al Cioccolato Fondente, interamente realizzato con cioccolato fondente al 70%, oppure l’Uovo Firmato al Cioccolato al Latte, che contiene cioccolato al latte al 38%. Infine, per gli amanti del cioccolato bianco, è disponibile l’Uovo Firmato al Cioccolato Bianco, preparato con cioccolato bianco al 34% e caratterizzato da una dolcezza intensa. Tutte le uova inoltre, contengono una sorpresa anche se è espressamente scritto che non si tratta di giocattoli.

Perché le uova di Massari costano così tanto

La politica dei prezzi elevati non è una novità per Iginio Massari. Recentemente, anche le sue chiacchiere di Carnevale, vendute a 100 euro al chilo, hanno suscitato dibattiti. Ma Massari si è sempre difeso dicendo che le creazioni artigianali hanno un prezzo. Anche per le uova di Pasqua, il principio è lo stesso: si tratta di creazioni realizzate con ingredienti di altissima qualità, come cacao selezionato e frutta secca pregiata.

Oltre alla qualità delle materie prime e alla lavorazione artigianale, un altro fattore che incide sul prezzo è il valore del brand. Le uova di Pasqua, come altre creazioni firmate da Iginio Massari, sono ormai considerate prodotti iconici. Questi sono dedicati a chi vuole concedersi un’esperienza esclusiva e di alto livello.