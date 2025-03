Il Maestro pasticcere Iginio Massari ha realizzato anche per la Festa della Donna 2025 una selezione di prodotti raffinati in edizione limitata

Iginio Massari è un nome che evoca immediatamente l’eccellenza nella pasticceria italiana. Conosciuto per le sue creazioni raffinate, il Maestro è un punto di riferimento per chi ama i dolci di alta qualità. In occasione delle festività più importanti, come Natale, Pasqua e San Valentino, Massari propone dolci speciali che riflettono lo spirito di ciascuna ricorrenza. Per la Festa della Donna 2025, ha ideato una collezione esclusiva perfetta per celebrare questa ricorrenza.

I dolci di Massari per la Festa della Donna 2025

Negli ultimi giorni, Massari è stato protagonista di discussioni per il costo delle sue chiacchiere che nella sua pasticceria di Milano, in Piazza Diaz, hanno raggiunto la cifra record di 100 euro al chilo. A Milano, il prezzo delle chiacchiere artigianali varia tra 20 e 60 euro al chilo, mentre nei supermercati si trovano anche a 6-7 euro al chilo. Non è la prima volta che i prezzi delle creazioni del Maestro fanno discutere. Già l’anno scorso il prezzo delle sue chiacchiere, fissato a 80 euro al chilo, aveva sollevato critiche. Ora, invece, sono le sue creazioni per la Festa della Donna a far parlare. Per celebrare questa giornata internazionale, Massari, come altri grandi professionisti del settore, ha presentato una selezione di dolci raffinati e in edizione limitata. Il Maestro ha ripreso alcune delle sue produzioni più famose e le ha personalizzate in occasione dell’8 marzo.

Tra le proposte più esclusive ci sono le Praline 8 Marzo, disponibili in due formati da 74 grammi per 15,50 euro e da 128 grammi per 25 euro. Queste praline sono state create appositamente per l’occasione nelle varianti di cioccolato bianco con ganache al limoncello e cioccolato bianco con ganache al frutto della passione. Un’altra proposta pensata per la Festa della Donna è quella delle Gelatine 8 Marzo. Si tratta di gelatine aromatiche nelle varianti Mimosa, Violetta e Rosa, pensate per evocare un bouquet floreale in un’esperienza di gusto unica. Anche per le gelatine ci sono due formati: 74 grammi per 15,50 euro e da 128 grammi per 25 euro.

Gli altri dolci presenti nel sito della Pasticceria Massari

Oltre alle proposte specifiche per la Festa della Donna, il sito della Pasticceria Massari offre una vasta gamma di dolci di alta qualità, ognuno caratterizzato dalla ricerca meticolosa degli ingredienti e dall’eccellenza nella lavorazione. Tra questi, la Torta Bresciana è una delle più apprezzate, una rivisitazione di un dolce tradizionale che combina cacao amaro con cubetti di arancia candita, nocciole del Piemonte e meringa, il tutto su una base di marmellata d’arancia e racchiuso tra due strati di fragrante frolla. Questo dolce viene proposto al prezzo di 28 euro.

Un’altra creazione iconica è la Torta Perfetta, caratterizzata da una base di frolla combinata con nocciola del Piemonte, scorza di limone e arancia. Infine, una glassa ricopre la superficie, arricchita da croccanti nocciole caramellate. Anche questa torta è disponibile al prezzo di 28 euro per un peso di 495 grammi. Tra le proposte più amate figura anche la Torta Caprese Rivisitata, un dolce che unisce il cioccolato e il cacao con mandorle macinate e la vaniglia. Il prezzo di questa è di 28 euro.

Il Maestro Massari ha ampliato la sua offerta di dolci privi di lattosio, garantendo comunque la stessa esperienza di gusto delle torte tradizionali. Per chi cerca una soluzione senza lattosio è disponibile la Crostata con Confettura all’Albicocca, proposta a 22 euro, ma anche la Torta Caprese senza lattosio. Oltre alle torte, il catalogo della pasticceria include una selezione di praline, cremini, tavolette di cioccolato, baci di dama e diversi tipi di biscotti. Non mancano anche diverse tipologie di creme spalmabili, a diversi gusti, perfette per gli amanti del genere.