Il Maestro pasticcere Iginio Massari ha deciso di aprire a Milano un nuovo locale: Maritz, una pasticceria dedicata alla vendita dei maritozzi

Iginio Massari, nato a Brescia il 29 agosto 1942, è universalmente riconosciuto come uno dei più grandi maestri pasticceri italiani. La sua passione per l’arte dolciaria sembra iniziare fin da quando era giovane, influenzato dai genitori che entrambi lavoravano nel mondo della ristorazione. Nel 1971, Massari ha aperto la “Pasticceria Veneto” a Brescia, che diventa rapidamente un punto di riferimento per gli amanti dei dolci. Oltre alla gestione delle sue pasticcerie, Massari ha partecipato ad alcuni programmi televisivi e ha pubblicato diversi libri che hanno raggiunto grande successo La sua bravura gli vale numerosi riconoscimenti, tra cui il titolo di “Maestro dei Maestri Pasticceri Italiani”. Nel corso degli anni, Massari ha ampliato la sua presenza con diverse pasticcerie in città come Milano, Torino, Verona, Firenze e Roma. In questi giorni il Maestro ha aperto un nuovo locale a Milano dove viene venduto un prodotto particolare: il maritozzo.

Maritz, il nuovo locale di Iginio Massari

Il maritozzo è un dolce tradizionale italiano, originario del territorio laziale ma ora diffuso nel Lazio e in altre regioni del centro e del sud Italia. Si tratta di un panino dolce soffice che viene tagliato a metà e viene farcito con abbondante panna montata. Secondo la leggenda questo prodotto dolciario veniva regalato dai giovani fidanzati alle future spose come promessa d’amore. Proprio dal fatto che veniva spesso donato dal futuro marito pare abbia preso il nome di “maritozzo”, termine vezzeggiativo popolare per “marito”. Questo è un dolce molto apprezzato dal Maestro Iginio Massari tanto che il celebre pasticcere ha deciso di dedicargli il suo nuovo locale.

Il 9 febbraio 2025, infatti, Iginio Massari ha inaugurato a Milano “MARITZ“, la sua prima pasticceria interamente dedicata al maritozzo. Situata in Corso di Porta Ticinese 40, nel cuore di uno dei quartieri più vivaci e storici della città, MARITZ è una vera e propria novità. Corso di Porta Ticinese è noto per la sua atmosfera dinamica, ricca di negozi, locali e punti di interesse culturale. L’apertura di MARITZ va così ulteriormente ad arricchire la proposta del quartiere, offrendo una nuova destinazione per gli amanti dei dolci. Gli orari di apertura di MARITZ sono pensati per soddisfare le esigenze di una clientela variegata: dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 20:30, il sabato dalle 10:00 alle 21:00 e la domenica dalle 10:30 alle 21:00.

Le novità e i prodotti presenti da Maritz

Maritz propone una selezione di maritozzi che uniscono tradizione e innovazione. L’idea è nata dopo che nel 2018 Massari aveva già deciso di rivisitare il classico maritozzo proponendo una sua originale versione con crema pasticcera. Così Debora Massari, figlia di Iginio, in Facebook ha spiegato questa nuova apertura: “Nel 2018 abbiamo avuto l’idea di rivisitare il classico maritozzo nella forma e nel gusto aggiungendo un cuore di crema pasticciera. Fin da subito il maritozzo rivisitato ha riscosso grande successo nelle nostre pasticcerie, con MARITZ vogliamo celebrare questo nostro iconico prodotto.”

I maritozzi del nuovo punto vendita di Massari si possono trovare ripieni con crema pasticcera, cioccolato, nocciola, zabaione e pistacchio; sono, però, presenti anche edizioni limitate in occasione delle principali festività. Ad esempio, per San Valentino è disponibile una versione speciale del maritozzo con una soffice pasta brioche, un cuore di confettura melampo e una mousse al lampone con limone candito. Questa edizione pensata per la Festa degli Innamorati sarà in vendita fino al 16 febbraio.