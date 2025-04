Anche per Pasqua 2025 lo chef Antonino Cannavacciuolo ha deciso di realizzare delle creazioni artigianali come uova al cioccolato e colombe pasquali

Lo chef Antonino Cannavacciuolo, noto per la sua carriera in cucina e le apparizioni televisive, ha anche una linea di prodotti artigianali dedicati alle principali festività. Per ogni ricorrenza, come Natale, Epifania e San Valentino, Cannavacciuolo propone creazioni ad hoc, realizzate nel suo laboratorio artigianale. Anche per la Pasqua 2025, lo chef presenta una selezione di dolci tradizionali e innovativi, tra cui spiccano le uova di cioccolato e le colombe pasquali.

Le uova di Pasqua 2025 di Cannavacciuolo

Dopo San Valentino e la Festa della Donna anche per Pasqua lo chef Antonino ha ideato dei prodotti artigianali che vende nel suo shop. Le sue uova sono anche state incluse nella lista delle migliori uova artigianali di Pasqua 2025 segnalate dalla redazione di ‘Cook’ del ‘Corriere della Sera’. Tra le creazioni disponibili spicca l’Uovo di Pasqua al cioccolato bianco e lampone, una combinazione delicata e fruttata proposta al prezzo di 47 euro che presenta dragées misti al suo interno come sorpresa. Per chi ama il cioccolato fondente, l’Uovo Cremino e cioccolato fondente offre un’esperienza unica dato che cela uno strato di cremino alla nocciola. Questo viene venduto nel formato da 500 grammi sempre al costo di 47 euro.

Non manca l’uovo nocciolato al latte (sempre costo di 47 euro) confermato dopo il successo avuto per Pasqua 2024. Chi preferisce le versioni più classiche, invece, può scegliere tra l’Uovo di Pasqua al cioccolato fondente o quello al latte, entrambi proposti a 41 euro. Anche in questi casi la sorpresa è rappresentata da delle dragées. Non manca anche un’elegante confezione da 150 grammi con gli ovetti di cioccolato. In questo caso si trovano 6 variopinti ovetti di cioccolato di diversi gusti venduti a 22 euro.

Colombe e box pasquali 2025 di Cannavacciuolo

Oltre alle uova di cioccolato, il laboratorio dello chef propone diverse colombe pasquali, espressione di un perfetto equilibrio tra innovazione e tradizione. La Colomba Classica senza canditi è realizzata con impasto soffice, glassa alle mandorle e granella di zucchero. Il formato da 750 grammi è in vendita a 39 euro. Per chi cerca un sapore più ricercato, la Colomba Integrale al Cioccolato e Frutti Rossi è presente anche quest’anno dopo il successo avuto per Pasqua 2024. Questa combina la dolcezza del cioccolato con la frutta candita, ed è proposta a 49 euro.

Tra le altre varianti, si distingue anche la Colomba al Limoncello che presenta una farcitura con liquore Limoncello, canditi al limone e glassa al cioccolato bianco. Questa viene proposta in un formato da 750 grammi a 45 euro. Altro prodotto particolare è la Colomba alla Melannurca Campana IGP e cioccolato bianco acquistabile con una spesa di 49 euro: ha una farcitura con canditi di Melannurca Campana IGP e vaniglia e una copertura di cioccolato bianco. Una delle novità più interessanti del 2025 è la Colomba Pastiera, che unisce due grandi classici della pasticceria italiana in un’unica creazione, disponibile a 47 euro. Lo chef Cannavacciuolo ha pensato anche a chi segue un’alimentazione vegana. Nello shop si può il Dolce di Pasqua Vegano Mango e Zenzero, venduto a 39 euro.

L’offerta pasquale si completa con una serie di confezioni regalo pensate per soddisfare diverse esigenze. Tra queste spicca la Pasqua ai Frutti Rossi, che comprende una Colomba Integrale al Cioccolato e Frutti Rossi da 750 grammi, una crema spalmabile ai lamponi vegana e una tavoletta di cioccolato lampone e pistacchi, il tutto al costo di 87 euro. Per chi desidera un regalo speciale per i più piccoli, la Pasqua in Famiglia include un Uovo di Pasqua al cioccolato al latte da 300 grammi accompagnato dal peluche Tony Bear, disponibile a 112,20 euro. Per gli amanti dei sapori di Sorrento, invece, è stato pensata la confezione “Pasqua a Sorrento che comprende: Colomba al Limoncello (750 gr), Babà al limoncello (380g) e Liquore limoncello al costo di 92 euro.