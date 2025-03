Anche per la Pasqua 2025 lo chef Carlo Cracco ha ideato delle uova pasquali e delle colombe artigianali per celebrare con gusto questa festività

Carlo Cracco è uno degli chef più celebri d’Italia, noto per la sua cucina raffinata e la sua capacità di reinterpretare la tradizione gastronomica con un tocco innovativo. Con diversi ristoranti di alto livello, tra cui il prestigioso locale nella Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, Cracco è diventato un punto di riferimento nel panorama culinario internazionale. Oltre alla sua attività nei ristoranti, lo chef firma una serie di prodotti gastronomici dedicati alle principali festività dell’anno, offrendo prelibatezze esclusive per Natale, San Valentino e, naturalmente, Pasqua.

L’uovo di Pasqua 2025 di Carlo Cracco e il suo prezzo

Come altri chef italiani, ad esempio Massari e Bottura, anche Carlo Cracco ha ideato dei prodotti particolari per la Pasqua 2025. In occasione di questa festività lo chef Cracco propone una selezione di uova di cioccolato artigianali, realizzate con ingredienti di altissima qualità. L’offerta comprende diverse varianti di uova pasquali per soddisfare tutti i palati.

Il classico per gli amanti del cioccolato al latte è l’Uovo al Cioccolato al Latte, perfetto per chi desidera una dolcezza più morbida e delicata. All’interno dell’uovo si trova una simpatica sorpresa. Questo venduto nel formato da 400 grammi costa 56 euro. Per chi preferisce un sapore più intenso c’è l’Uovo al Cioccolato Fondente che è disponibile sempre al prezzo scontato di 56 euro. Una delle proposte più interessanti di quest’anno è l’Uovo al Cioccolato Fondente, Nocciola e Sale. Il contrasto tra l’intensità del cioccolato fondente, la dolcezza delle nocciole e il sale lo rende un prodotto unico. L’uovo venduto nel formato da 350 grammi si compra al prezzo di 57 euro.

Per chi cerca un’alternativa più piccola ma altrettanto deliziosa ci sono gli Ovetti di Pasqua. Racchiusi in una raffinata confezione ispirata alla Galleria Vittorio Emanuele II, si trovano 14 ovetti disponibili in diversi gusti assortiti come pistacchio, nocciola, tartufo e cocco. Questi golosi ovetti sono disponibili al prezzo di 15 euro per una confezione di 100 grammi. Un altro gustoso prodotto di quest’anno sono gli animali al cioccolato. All’interno di un’elegante confezione (blu caddy) si trovano 10 cioccolatini a forma di animaletti disponibili nei gusti di cioccolato fondente, al latte e bianco. Il costo di questo prodotto è di 16 euro.

Colombe e altri prodotti pasquali firmati Cracco

Come già avvenuto anche l’anno scorso, oltre alle uova di cioccolato Carlo Cracco propone una gamma esclusiva di colombe pasquali, ciascuna realizzata con ingredienti selezionati e una lunga lievitazione naturale, per garantire sofficità e gusto. La Colomba Classica è un omaggio alla tradizione, con un impasto aromatizzato alla vaniglia del Madagascar, canditi d’arancia e una croccante glassa di zucchero e mandorle. Il prezzo per questa prelibatezza è di 45 euro.

Per chi desidera un’esperienza di gusto più originale, la Colomba Amarena e Pistacchio offre un impasto soffice arricchito da un cremino al pistacchio e amarene candite. Questa viene venduta a un prezzo di 47 euro. Un’altra variante golosa è la Colomba Cioccolato e Nocciole, caratterizzata da un impasto arricchito con cioccolato al latte e una copertura croccante di nocciole tostate e pezzi di cioccolato. Anche in questo caso, il formato è di 790 grammi e il prezzo sempre di 47 euro.

Per chi desidera un assortimento completo, Cracco propone la Box Pasquale, un’elegante confezione che include una colomba a scelta tra le tre varianti disponibili, un uovo di cioccolato (si può scegliere tra fondente o al latte), una confezione di ovetti assortiti e una selezione di animaletti di cioccolato. Il prezzo della box è di 132 euro.