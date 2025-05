Case di lusso e città preferite dai super ricchi: c'è un'italiana

Pubblicata la nuova edizione del Barnes City Index, l’indice globale che mette in fila le città più ambite dai super ricchi per le abitazioni di lusso. La classifica rivela quali sono le capitali internazionali del luxury real estate, quelle più attrattive per i cosiddetti Ultra High-Net-Worth-Individuals”, vale a dire coloro che hanno a disposizione un patrimonio investibile di almeno 30 milioni di dollari. Nelle prime dieci posizioni della graduatoria mondiale troviamo due città italiane, ma una sola di queste in top five.