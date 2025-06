Ultimo giorno di scuola 2025 e quando riaprono: date per regione

Quando riaprono le scuole in Italia: ecco tutte le date di inizio del calendario scolastico 2025/2026 per gli studenti di tutte le regioni italiane

Con la scuola che volge al termine, gli studenti di tutta Italia inizieranno le tanto agognate vacanze, fatta eccezione per quelli impegnati con gli esami di quinta elementare, terza media o maturità.

Lo sguardo è rivolto alle vacanze, ma a settembre sarà il momento di tornare sui banchi di scuola: ecco quando inizieranno le lezioni del calendario scolastico 2025/2026 nelle varie regioni italiane.

Ultimo giorno di scuola: ecco quando riaprono a settembre

I primi a tornare sui banchi di scuola saranno gli studenti della Provincia Autonoma di Bolzano: l’inizio delle lezioni è stato fissato per la giornata di lunedì 8 settembre 2025. Due giorni più tardi, mercoledì 10 settembre, sarà la volta degli scolari della Provincia Autonoma di Trento, del Trentino Alto Adige, del Veneto, della Valle d’Aosta e del Piemonte. L’11 settembre, invece, si riparte in Friuli Venezia Giulia.

In Lombardia il nuovo anno scolastico parte venerdì 12 settembre, come annunciato sul sito ufficiale della Regione, dove si legge: “L’avvio delle lezioni è il 12 settembre 2025 per tutti gli ordini e i gradi di istruzione e per i percorsi di formazione professionale, con possibilità, per le istituzioni scolastiche e formative, di avvio anticipato”.

Sempre per quanto riguarda la Lombardia, tra le regioni preferite dagli stranieri per le case di lusso, le lezioni: “terminano l’8 giugno 2026 per tutti gli ordini e gradi di istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale”. Discorso diverso per le scuole dell’infanzia lombarde che iniziano il 5 settembre e terminano il 30 giugno.

Nella maggior parte delle regioni italiane, il nuovo anno scolastico inizierà a partire dalla giornata di lunedì 15 settembre. Questa data vale per gli studenti di: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria. Gli ultimi a tornare alla vita scolastica, invece, saranno gli studenti di Puglia e Calabria, due delle regioni con il miglior mare d’Italia: la data da segnare sul calendario è quella di martedì 16 settembre 2025.

Per quanto riguarda la fine delle lezioni, l’ultimo giorno di scuola è fissato per sabato 6 giugno 2026 in Campania, Emilia Romagna, Marche e Veneto. Fine lezioni lunedì 8 giugno 2026 per gli studenti di Calabria, Lazio, Lombardia e Sardegna. Martedì 9 giugno terminano le lezioni in Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Il 10 toccherà agli studenti di Piemonte, Toscana, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta; l’11 a quelli della Liguria e infine il 16 giugno a quelli della Provincia Autonoma di Bolzano.

Primo giorno di scuola 2025: il calendario regione per regione

Abruzzo: lunedì 15 settembre

Calabria: martedì 16 settembre

Campania: lunedì 15 settembre

Emilia Romagna: lunedì 15 settembre

Friuli Venezia Giulia: giovedì 11 settembre

Lazio: lunedì 15 settembre

Liguria: lunedì 15 settembre

Lombardia: venerdì 12 settembre

Marche: lunedì 15 settembre

Molise: lunedì 15 settembre

Piemonte: lunedì 15 settembre

Provincia Autonoma di Bolzano: lunedì 8 settembre

Provincia Autonoma di Trento: mercoledì 10 settembre

Puglia: martedì 16 settembre

Sardegna: lunedì 15 settembre

Sicilia: lunedì 15 settembre

Toscana: lunedì 15 settembre

Trentino Alto Adige: mercoledì 10 settembre

Umbria: lunedì 15 settembre

Veneto: mercoledì 10 settembre

Valle d’Aosta: mercoledì 10 settembre.

Le vacanze e i ponti

Durante l’anno scolastico, nelle scuole di ogni regione italiana si potranno osservare dei giorni di vacanza in base al Santo Patrono dei singoli comuni e a festività locali come il Carnevale. Le festività che valgono per tutti, invece, sono le seguenti: Festa di Ognissanti dell’1 novembre; Immacolata Concezione dell’8 dicembre; Natale e Santo Stefano (25 e 26 dicembre); Capodanno (1 gennaio); Pasqua e Pasquetta (domenica 5 aprile e lunedì 6 aprile nel 2026); Festa dei Lavoratori dell’1 maggio; Festa della liberazione del 25 aprile; Festa della Repubblica del 2 giugno.